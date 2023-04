Kylie Jenner: il nuovo look con i capelli rosso fuoco infiamma i social Chioma extra long e frangia: è il nuovo hair look di Kylie Jenner, che ha ancora cambiato colore ai capelli puntando su un rosso acceso.

A cura di Giusy Dente

Non si può certo dire che Kylie Jenner sia una fan della monotonia, anzi. L'imprenditrice in fatto di hair style ama osare e stupire: negli anni ha sempre riservato non poche sorprese ai suoi fan. Di lei amano proprio la capacità di trasformarsi e giocare, anche con qualche "trucchetto". A volte, infatti, ha puntato su eccentriche parrucche, ma il più delle volte la drastica trasformazione è stata opera delle mani sapienti degli hair stylist, tra tagli e tinture. Stavolta cosa ha combinato la 25enne?

Kylie Jenner stupisce col nuovo look

Di natura la 23enne ha i capelli scuri, ma anche a seconda dei trend del momento si è lasciata conquistare dalla chioma bicolore, dal biondo platino, dal castano, dai riflessi color rame, dall'eccentrica chioma azzurra in stile sirena, dall'intenso e luminoso nero corvino. Solitamente l'influencer si affida, così come tutte le donne della famiglia Kardashian-Jenner, a un professionista famosissimo tra le celebrità: l'hairstylist Andrew Fitzsimons, che cura l'immagine di tante dive dello spettacolo.

Ma Kylie Jenner è anche la donna dalle mille parrucche! Rosa confetto, verde fluo, giallo limone: ne ha sperimentate tantissime nel tempo. Al Met Gala 2019 ne ha persino abbinata una al colore del vestito: tutto lilla. Spesso nei cambi look ha puntato sul colore rosso. Questa nuance è solitamente associata alle personalità forti ed esuberanti, è perfetta per dare una sferzata di energia e vitalità.

Se un paio di anni fa si era lasciata conquistare da una nuance fragola, stavolta ha fatto qualcosa di ben più drastico: la scelta è caduta su una parrucca di un acceso rosso fuoco. I capelli extra long di Kylie Jenner sono abbinati a una frangia che incornicia la fronte. Questo dettaglio si è imposto come trend della Primavera/Estate 2023, gettonatissimo anche sulle passerelle delle Fashion Week.

in foto: felpa corta con maniche a guanto MM6 Maison Margiela

Nelle foto condivise sui social, apprezzatissime da fan e follower, la fondatrice di Kylie Cosmetics indossa una felpa crop color pesca che rivela l'underboob con scollo a barca e maniche a guanto. È di MM6 Maison Margiela e online è disponibile solo nella colorazione nera: costa 553 euro. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni rosa con cuciture in vista.

Gli occhiali da sole scurissimi danno un tocco ancora più deciso al look, completato con il make-up che l'influencer predilige: blush sulle guance e focus sulle labbra, con rossetto e contorno di matita più scura. Non a caso l'imprenditrice è pronta a lanciare sul suo shop 24 nuovissimi rossetti.