Kristen Stewart come un cigno sul red carpet: inaugura la Berlinale con l’abito di tulle bianco Kristen Stewart ha inaugurato la 73esima edizione della Berlinale con un look bianco in stile cigno. Per il primo red carpet da “presidente” ha indossato un lungo e pomposo abito di tulle.

A cura di Valeria Paglionico

A poche settimane dall'attesissima notte degli Oscar, sono molti gli eventi cinematografici che si stanno tenendo in giro per il mondo. Tra i più seguiti c'è la 73esima edizione della Berlinale, meglio conosciuta come International Film Festival Berlin, della quale ieri sera si è tenuta la serata inaugurale al Berlinale Palast. A dare il via alle danze è stata la prima del film She Came to Me, alla quale hanno partecipato tutti gli attori che fanno parte del cast, prima tra tutte Anne Hathaway con un meraviglioso abito nudo. A farle concorrenza in fatto di stile è stata però Kristen Stewart: ecco cosa ha indossato per il suo primo red carpet da presidente della giuria.

Il nuovo stile di Kristen Stewart

Kristen Stewart ricopre un ruolo di primo piano in questa 73esima edizione della Berlinale: è presidente d'eccezione della giuria e non sorprende che sia stata proprio lei ad aprire la kermesse durante la serata inaugurale. Nella mattinata di ieri, inoltre, aveva già dato una piccola anteprima del suo stile "berlinese", apparendo al photocall con un nuovo taglio di capelli ispirato agli anni '80, il mullet cut. Per il primo red carpet, invece, ha detto addio a pantaloni e a completi mannish, ha preferito qualcosa di decisamente più principesco che non poteva passare inosservato.

Kristen Stewart in Chanel

Chi ha firmato l'abito bianco di Kristen Stewart

Ieri sera alla prima di She Came to Me Kristen Stewart si è affidata ancora una volta all'eleganza di Chanel, Maison di cui da tempo è testimonial. Ha indossato un lungo abito bianco in stile cigno con una maxi gonna di tulle arruffata e il bustier decorato con dei fiori a rilievo e con due "bretelle" ancora floreali ma a contrasto. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti bicolor in black&white e una collana choker a forma di papillon tempestata di cristalli silver. Ha tenuto il mullet cut sciolto e leggermente tirato all'indietro, mettendo in risalto il make-up dai toni naturali. Insomma, l'attrice è la regina del trasformismo e, che punti sullo stile principesco o su quello mannish, appare sempre sofisticata e glamour.

