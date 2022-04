Kourtney Kardashian in Italia con Travis Barker: la vacanza inizia in nero con i bracciali trasparenti Kourtney Kardashian e Travis Barker sono sbarcati in Italia, anche se al momento non si conosce il motivo di questo viaggio. La cosa certa è che la sorella di Kim ha letteralmente spopolato con il suo primo look milanese all’insegna dell’audacia e dello stile punk.

A cura di Valeria Paglionico

Kourtney Kardashian sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo perché è tornata in tv in compagnia della famiglia con lo show The Kardashians, ha anche coronato il suo sogno d'amore al fianco di Travis Barker. I due si sono sposati "a sorpresa"si sono sposati "a sorpresa" qualche settimana fa, pronunciando il fatidico sì in una cappella di Las Vegas (con tanto di look coordinati e rock). Ora, dopo essere stati alle Hawaii, hanno deciso di venire in Italia, per la precisione a Milano, dove si stanno godendo una romantica vacanza di coppia all'insegna del glamour: ecco il primo look milanese sfoggiato sui social dalla sorella di Kim.

Perché Kourtney Kardashian e Travis Barker sono in Italia

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono sbarcati in Italia ed è proprio qui che passeranno i prossimi giorni fianco a fianco. Per la precisione sono a Milano e sono stati spesso paparazzati tra le strade più glamour e chic della città. Cosa ci fanno nel nostro paese? In molti credono che si tratti di una sorta di luna di miele, altri sono certi del fatto che la sorella di Kim sia alle prese con la scelta dell'abito da sposa per il "secondo" matrimonio col batterista, la cosa certa è che i due sono adorabili. Tra i tatuaggi che ricoprono il corpo di lui, le numerose guardie del corpo che li seguono e i look audaci che sfoggiano, per loro è letteralmente impossibile passare inosservati.

Il primo look "milanese" di Kourtney Kardashian

Al motto di "Buonasera signorina", Kourtney Kardashian ha mostrato sui social il look scelto per la sua prima serata passata a Milano con Travis. Ha puntato sul total black ma ha osato con i dettagli sensuali e punk. La sorella di Kim ha sfoggiato un lungo abito nero "seconda pelle", per la precisione un modello effetto metallico con una scollatura molto profonda e uno spacco laterale vertiginoso che ha lasciato in vista sia la coscia che lo stivale in latex con la maxi zeppa. Per completare il tutto ha scelto un'acconciatura raccolta, una collana rigida a girocollo e una serie di bracciali doppi e trasparenti. La Kardashian riuscirà a far tornare in voga i gioielli in pvc?