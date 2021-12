Kourtney Kardashian ricoperta di tatuaggi come il fidanzato Travis Barker: ecco chi c’è dietro I fan sono impazziti, vedendo Kourtney Kardashian col corpo ricoperto di tattoo come il fidanzato Travis Barker (che ne ha un centinaio): ma la foto nasconde un “trucco”.

A cura di Giusy Dente

Procede a gonfie vele la relazione tra Travis Barker e Kourtney Kardashian, cominciata un anno fa dopo diversi anni di sola amicizia. I due sono affiatatissimi e presto saranno marito e moglie: a ottobre c'è stata la romantica proposta di matrimonio, fatta su una spiaggia di Montecito (California) ricoperta per l'occasione da migliaia di rose rosse. E non poteva ovviamente mancare un anello da favola, che ha un prezzo da capogiro. La coppia è solita condividere molte foto sui social. L'ultima ha attirato un particolare interesse, perché molto diversa dalle altre: ma nasconde un segreto.

Kourtney Kardashian coi tatuaggi

Il batterista Travis Barker vanta oltre 100 tatuaggi sul corpo, ne è ricoperto dalla testa ai piedi. Alcuni sono dedicati proprio alla sua compagna. Di recente ha coperto il tattoo dedicato alla ex moglie Shanna Moakler con un tatuaggio raffigurante un bacio, realizzato con uno stencil proprio della bocca di Kourtney Kardashian. Ma non è tutto: il batterista dei Blink-182 ha aggiunto anche la scritta "Kourtney" sul pettorale sinistro. Ed è stata lei stessa, improvvisandosi tatuatrice per la prima volta, a realizzare la scritta "Ti amo" in corsivo sul braccio del fidanzato.

Instagram @indiangiver

Chi ha fatto i tatuaggi a Kourtney Kardashian

Sicuramente quella per i tattoo non è una passione che il batterista condivide con la sua futura moglie visto che Kourtney Kardashian, proprio come la sorella Kim, ne è completamente priva. Ma grazie a Cheyenne Randall (su Instagram @indiangiver) ha potuto vedersi per la prima volta tatuata. Il merito del nuovo look è tutto dell'artista, specializzato proprio in questo tipo di creazioni digitali, in cui aggiunge tattoo sulla pelle delle celebrità con appositi programmi di fotoritocco.

Lo ha fatto con le foto di star iconiche come Marilyn Monroe, Barbra Streisand e Audrey Hepburn; e ha anche modellato il corpo della Kardashian. Ha preso come riferimento una foto scattata a giugno e l'ha modificata aggiungendo su braccia, gambe e petto della 42enne una serie ti piccoli tatuaggi. Si intravedono serpenti, ragni, un cuore di filo spinato con fiamme, mani giunte in preghiera, rose; c'è anche una farfalla al centro del petto, circondata da altri fiori. La foto è stata condivisa da Barker, che di certo avrà apprezzato in modo particolare la sua compagna in questa inedita veste.