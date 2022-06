Kourtney Kardashian e Travis Barker come Romeo e Giulietta: la cena gotica tra candelabri e borse a cuore Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati quasi un mese fa ma continuano a ricordare i momenti precedenti al sì. Sui social hanno condiviso le foto del loro addio al nubilato/celibato di coppia: per l’occasione hanno organizzato una cena a tema Romeo e Giulietta ma in versione gotica.

A cura di Valeria Paglionico

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono ufficialmente sposati lo scorso mese a Santa Barbara e hanno poi festeggiato con famiglia e amici a Portofino, dove è andata in scena una cerimonia in gran stile. Le foto del terzo matrimonio continuano a fare il giro del web e non solo perché la sposa ha sorpreso tutti col suo minidress bianco col velo ricamato, anche le sorelle Kardashian-Jenner hanno fatto parlare di loro grazie ai look sensuali e griffati che hanno sfoggiato per il ricevimento. Oggi la neo-moglie del batterista ha ancora una volta sorpreso i fan con degli scatti inediti: sono stati realizzati durante l'addio al nubilato/celibato di coppia e li mostrano in versione Romeo e Giulietta (ma dal mood gotico).

I look di Kourtney e Travis per l'addio al nubilato/celibato

Tra qualche giorno Kourtney Kardashian e Travis Barker celebreranno il loro primo mese di matrimonio ma, nonostante ciò, continuano a ricordare i momenti che hanno preceduto il fatidico sì. La cosa che in pochi sanno è che hanno festeggiato insieme l'addio al celibato e l'addio al nubilato: per l'occasione hanno organizzato una cena a tema Romeo e Giulietta a Palms Springs come dimostrano le foto postate di recente su Instagram. La nota tragedia di Shakespeare è stata però rivisitata in chiave gotica, così da adeguarsi alla perfezione al mood delle nozze. Giacca di pelle borchiata e catene al collo per lui, collane con maxi croci, velo nero e top di pizzo per lei: Kourtney e Travis sono apparsi innamoratissimi in una location cupa e in perfetto stile goth.

La borsetta scintillante a forma di cuore anatomico

La cena pre-matrimoniale in stile gotico

Come è stata allestita la sala in cui è stata organizzata la cena pre-matrimoniale di Travis e Kourtney? Con una serie di dettagli e accessori ispirati a Romeo e Giulietta ma in versione gotica. Lumini accesi, sedie di velluto che sembrano essere uscite dai palazzi medievali, candelabri a forma di cuore, angeli dorate e luci soffuse sui toni del rosso: fin dall'ingresso si aveva l'impressione di entrare in un luogo maledetto e infernale. Non è mancata la torta rosso fuoco decorata con la scritta "Kravis 4 ever" e una borsetta tempestata di cristalli black a forma di cuore anatomico. Insomma, i due hanno la passione per tutto ciò che è gotico e all'addio al nubilato/celibato ne hanno data solo l'ennesima prova.