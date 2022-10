Kourtney Kardashian e Travis Barker pronti per Halloween: i primi costumi coordinati sono da scheletri Kourtney Kardashian e Travis Barker sono pronti per Halloween. Sui social si sono immortalati fianco a fianco in versione horror con il loro primo travestimento coordinato: si sono trasformati in due terrificanti scheletri.

A cura di Valeria Paglionico

Halloween è una delle feste più amate dagli americani e non sorprende che ogni anno si faccia a gara per trovare il costume più originale e spaventoso. Le star lo sanno bene, visto che sui social si sfidano a colpi di make-up "malefici" e di travestimenti sopra le righe. Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno già dato il via alle danze, mettendo in mostro il loro innato animo gotico e dark. Questo è il loro primo 31 ottobre da marito e moglie e non hanno potuto fare a meno di sfoggiare dei look coordinati dall'animo horror. Naturalmente si è trattata solo di una piccola anteprima, nella notte "dei morti viventi" di sicuro riusciranno a dare ancora una volta il meglio di loro in fatto di stile.

Kourtney Kardashian e Travis Barker in versione horror

Halloween si avvicina ma non sapete proprio da che parte cominciare per il travestimento? Se siete in coppia potreste ispirarvi a Kourtney Kardashian e Travis Barker, che sui social hanno dato già una piccola anteprima della loro notte "dei morti viventi". In una tranquilla serata casalinga hanno pensato bene di vestirsi in coordinato ma in versione horror. Hanno infatti indossato degli abiti da scheletri in black&white, lasciandosi immortalare abbracciati nel loro letto. Hanno il volto completamente coperto, dunque non si riconosce chi è l'uno e chi l'altra, ma ma in compenso sono riusciti a realizzare il loro obiettivo: proporre ai fan un costume di coppia terrificante e dark per Halloween.

Kourtney Kardashian in Boohoo

Il look dark di Kourtney Kardashian

A condividere il primo album a tema Halloween è stata la sorella di Kim che, al di là del travestimento da scheletro, ha proposto anche un outfit dall'animo dark che si rivelerà perfetto per i party in "abiti borghesi". Ha infatti abbinato una micro gonna di simil-pelle nera coi tasconi laterali a un top trasparente decorato all-over con dei disegni in stile old-school, dal cuore sacro alle Madonne (tutto firmato Boohoo). Ha lasciato il reggiseno total black in vista e ha completato il tutto con un paio di maxi stivali in pieno mood anni '90, ovvero un modello a calza con la punta leggermente quadrata. In quante si ispireranno a lei per le feste dark del prossimo 31 ottobre?