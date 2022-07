Kim Kardashian in versione anni ’80: è irriconoscibile con i capelli cotonati color platino Kim Kardashian è apparsa irriconoscibile sui social nelle ultime ore. Tra costumi metallici e capelli cotonati color platino sembra essere uscita dagli anni ’80: ecco perché ha posato in questa versione inedita.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian non ha mai disdegnato i cambi look estremi: sebbene sia rimasta quasi sempre fedeli ai capelli lunghi e scuri, in diverse occasioni ha messo in atto dei veri e propri colpi di testa, spaziando tra bob extra lisci, chioma total pink e tintura ossigenata. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma la cosa particolare è che la nuova acconciatura è davvero inedita, tanto che sembra di essere di fronte a una persona diversa. Grazie a un'acconciatura cotonata e dai volumi extra, la regina dei social sembra essere uscita dagli anni '80: ecco qual è il motivo per cui ha rivoluzionato drasticamente il suo stile.

Kim Kardashian lancia la sua nuova collezione di costumi

Nelle ultime ore sul profilo social ufficiale di Kim Kardashian sono apparse delle immagini inedite. La star ha posato al fianco di alcuni barboncini bianchi sullo sfondo di una sontuosa villa con piscina mentre indossa dei costumi metallici. Il primo è un due pezzi silver con top accollato, tanga sgambatissimo e pareo coordinato, il secondo è un audace trikini con un grosso taglio cut-out sul ventre, mentre il terzo è dorato ed è il classico bikini con slip coi laccetti e reggiseno a triangolo. Chi li ha firmati? Kim in persona, che con questi scatti ha annunciato che nei prossimi giorni lancerà una linea di Swimwear firmata Skims, il suo brand d'abbigliamento e di intimo.

Kim Kardashian col costume Skims

Chi ha firmato il cambio look di Kim Kardashian

Il dettaglio che non è passato inosservato è che nello shooting tutto è in pieno stile anni '80, dall'arredamento al make-up marcato e colorato della Kardashian, fino ad arrivare alla sua nuova acconciatura. La diva appare infatti irriconoscibile con un long bob biondo platino portato cotonato e con la frangetta voluminosa. A firmare il cambio look è stato Chris Appleton, l'hairstylist che segue anche J.Lo, che sui social ha accompagnato le foto di Kim con questa didascalia: "L'unico taglio di capelli che non avrei mai pensato di fare su Kim! Ma in qualche modo lo fa sembrare hot. Amo questo mondo anni '80 creato per la campagna di Skims". Dopo questa prova all'insegna degli '80s, la Kardashian proverà la chioma dai volumi extra anche nella vita "reale"?