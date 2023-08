Kim Kardashian conquistata dalla Barbie-mania: ha di nuovo i capelli biondi Sarà la Barbie-mania del momento, ma Kim Kardashian si è fatta conquistare dai capelli biondi: sembra abbia (di nuovo) decolorato la chioma corvina.

A cura di Giusy Dente

L'uscita del film Barbie sta fortemente influenzando la moda: il film di Greta Gerwig dedicato alla bambola più famosa di tutti i tempi ha sdoganato il rosa, dando a tutti una definitiva scusa per indossarlo. Spopola la cosiddetta estetica Barbiecore, che ha eletto il rosa e il fucsia a nuance del momento. Ma ben prima che esplodesse la Barbie mania, Kim Kardashian aveva in qualche modo già intercettato la tendenza, anticipando i tempi. Si era trasformata in Babie tingendo l'iconica chioma corvina di biondo e sembra che ci sia cascata di nuovo!

I cambi look di Kim Kardashian

Kim Kardashian, icona fashion per eccellenza, non ha certo paura di osare quando si tratta della propria immagine, stravolgendola per stupire e per far parlare di sé. Ha sicuramente legato il suo aspetto ad alcuni elementi che la rendono immediatamente riconoscibile, a cominciare dalla fisicità prorompente fino ai capelli scuri extra long, spesso con extension (che usa regolarmente).

Per questo l'anno scorso è stato uno shock vederla con degli inediti capelli biondo platino. Ha drasticamente cambiato hair look colorando la chioma per calarsi nei panni Marilyn Monroe e sfilare sul red carpet del Met Gala 2022. Poi è passata al biondo miele, infine ha fatto ritorno alla sua iconica chioma corvina. Ma sembra che il richiamo della schiaritura abbia fatto di nuovo capolino.

Kim Kardashian di nuovo bionda

Nelle nuove immagini condivise dall'account ufficiale di Skims, il brand di Kim Kardashian, l'imprenditrice mostra alcuni capi in saldo: un bikini nude con reggiseno a triangolo e tanga con laccetti, un altro con slip a vita alta abbinato a reggiseno con profonda scollatura, infine una canottiera in pizzo rosa abbinata a culotte.

Impossibile non notare i capelli biondo scuro. Solo pochi giorni prima aveva stupito con un caschetto corto, che l'aveva resa identica alla sorella Kourtney. Nelle clip, invece, sfoggia una chioma lunga e senza frangia, di un biondo apparentemente più intenso di quello dell'anno scorso. Si potrebbe trattare di una parrucca, non è da escludere, ma sicuramente la Babie-mania del momento ci ha messo il suo zampino.