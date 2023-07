Kim Kardashian, il nuovo drastico cambio look: col caschetto corto è uguale alla sorella Kourtney Kim Kardashian ci ha dato un taglio e sui social ha sfoggiato un adorabile caschetto corto portato liscio. In quanti in questa nuova versione hanno notato l’incredibile somiglianza con la sorella Kourtney?

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è abituata a vivere sotto i riflettori, basti pensare al fatto che è diventata famosa proprio grazie a un reality dedicato alla sua famiglia. Ora che si è data alla carriera da imprenditrice non ha perso la passione per le telecamere, anzi, continua ad avere un rapporto diretto con i followers documentando regolarmente la sua quotidianità sui social. Nelle ultime ore, tra viaggi in giro per il mondo con i figli e sponsorizzazione dei nuovi bikini firmati SKIMS, ha anche rivelato un cambio look davvero drastico. Ci ha "dato un taglio" netto e ora somiglia in modo impressionante alla sorella Kourtney Kardashian: ecco il risultato.

Il nuovo taglio di capelli di Kim Kardashian

Dagli esordi della carriera a oggi Kim Kardashian ha abituato i fan ai suoi continui colpi di testa. Ha sfoggiato spesso un'audace chioma biondo platino, ha provato svariate tinture rosa bubble-gum, ha spaziato tra extension lunghissime e bob, provando ogni tipo di acconciatura, dalle onde all'effetto liquid hair, fino ad arrivare ai tagli scalati. Ancora oggi, però, ha la passione per i cambi look drastici e lo ha dimostrato di recente. Se fino a qualche ora fa sui social era apparsa sempre con dei capelli extra long, ora ci ha "dato un taglio" puntando tutto su un caschetto corto e dritto portato liscio e con la fila centrale, così da contornare il viso con delicatezza.

Kim Kardashian col nuovo hair look

Kim Kardashian ha usato una parrucca?

Al motto di "My new hair" ha mostrato il suo nuovo mini bob sui social. Sebbene non abbia modificato il colore, rimanendo fedele al nero corvino, appare decisamente trasformata. Il dettaglio che in molti hanno notato? Con il nuovo caschetto somiglia in modo impressionante alla sorella Kourtney Kardashian, tanto che le due potrebbero essere scambiate per gemelle. Si tratterà di una trasformazione definitiva o temporanea? Non si esclude, infatti, che Kim abbia potuto servirsi semplicemente di una parrucca a bob, così da aggiungere solo per qualche giorno un tocco di novità alla sua immagine.