Kim Kardashian, che mamma è secondo la figlia Chicago: “Non cucina, ha uno chef” Che mamma è Kim Kardashian? A rivelarlo è stata la figlia Chicago West in un tema realizzato a scuola, nel quale ha parlato di alcuni dettagli inediti della vita privata della diva.

Kim Kardashian è molto legata alla sua famiglia e non solo per questioni professionali, visto che insieme a sorelle, mamma e figli è protagonista di un reality. I quattro figli nati dal matrimonio finito con Kanye West sono la sua ragione di vita e non sorprende che dedichi intere giornate a loro, soprattutto in occasione dei loro compleanni, quando ha organizzato, ad esempio, party a tema Hello Kitty o pompieri. Di recente si è servita dei social per condividere qualcosa di davvero speciale: un mini tema scritto dalla figlia Chicago West, di 5 anni. Con l'ingenuità tipica dei bambini, la piccola ha svelato alcuni dettagli inediti della vita privata di Kim.

Il tema sulla mamma di Chicago West

A scuola Chicago ha dovuto completare un temino preimpostato dedicato a sua madre e il risultato è stato dolce e originale. La paginetta scritta dalla bimba recita: "Mamma ha 22 anni, le piace dormire con me. La miglior cosa che cucina? Mia mamma non cucina, ha uno chef. Il suo piatto preferito è l'insalata, la cosa che le piace di più fare per rilassarsi è sdraiarsi nel letto. Ci piace giocare insieme, è molto brava a fare palestra. Come potete vedere mia mamma è speciale perché mi ama". La reazione di Kim? Ha condiviso tutto sui social, rimanendo sorpresa soprattutto dal fatto che la figlia le dà poco più di 20 anni. Quale 40enne non si sentirebbe lusingata di fronte un complimento simile?

La reazione di Kim Kardashian

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan, però, è un altro: stando a quanto dichiarato ingenuamente da Chicago, Kim Kardashian non cucinerebbe mai tra le mura di casa, si affiderebbe totalmente a uno chef personale. Certo, il suo piatto preferito pare essere l'insalata, dunque nulla di particolarmente elaborato, ma forse non vuole "sporcarsi le mani" neppure per un piatto tanto basic. Per smentire (almeno in parte) le parole della figlia, la star poco dopo ha postato delle Stories con dei pancakes fatti da lei, sottolineando il fatto che di tanto in tanto le piace mettersi ai fornelli. Si sarà trattato solo di un caso?