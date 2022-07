Kim Kardashian cambia stile: posa in copertina con le trecce lunghe fino ai piedi Kim Kardashian ha raggiunto un nuovo traguardo: ha conquistato la copertina della rivista Allure. Per l’occasione ha cambiato stile, sfoggiando delle trecce XXL lunghe fino al pavimento.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando Kim Kardashian ha messo fine al matrimonio con Kanye West sembra essere rinata. Da qualche mese a questa parte è la star più desiderata al mondo, tanto che quasi quotidianamente trova il modo per far parlare di lei. Dopo essersi trasformata in una diva anni '80 la scorsa settimana, è volata a Parigi e, in occasione della Fashion Week dedicata all'Haute Couture, è diventata modella sfilando per Balenciaga. Ora ha annunciato un nuovo traguardo: ha conquistato la copertina di agosto del magazine Allure. Coloro che pensavano di averla vista in ogni versione probabilmente si sbagliavano: per lo shooting la regina dei selfie ha cambiato stile e ha sfoggiato dei capelli così lunghi da toccare il pavimento.

I capelli lunghissimi di Kim Kardashian

Kim Kardashian è diventata protagonista della nuova copertina di Allure, rivista a cui ha anche rilasciato una intervista esclusiva. Oltre ad aver parlato delle sue imperfezioni, dichiarando di essere finalmente in pace con se stessa, ha anche posato in una versione inedita. Niente caschetto o pieghe effetto liquid hair, questa volta ha optato per delle trecce platino XXL (realizzate dall'hairstylist di fiducia Chris Appleton). Sono così lunghe che arrivano fino al pavimento, trasformandola in una moderna madre natura. In altri scatti ha poi tenuto la chioma bionda sciolta, rivelando delle lunghezze davvero extra. Come ha fatto a cambiare look tanto rapidamente? Naturalmente con delle maxi extension applicate ai suoi capelli naturali.

Kim Kardashian e la passione per i look nude

Il dettaglio che accomuna gran parte degli scatti del servizio fotografico? Al di là dei capelli super long, Kim ha sfoggiato quasi sempre degli outfit nude. In copertina ha indossato un body color carne impalpabile (tanto che a primo impatto sembra essere nuda), mentre nella seconda immagine ha optato per una tutina trasparente di Alaïa, un modello seconda pelle con un profondissimo scollo sul décolleté e dei ricami a forma di quadrati. L'unica eccezione l'ha fatta per gli ultimi scatti in nero e oro, nei quali ha indossato dei vestiti scultura di Schiaparelli. Kim ha così dimostrato per l'ennesima volta di essere una icona di stile: non è forse la regina degli outfit all'insegna dell'effetto nudo?