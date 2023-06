Kim Cattrall dopo Samantha Jones: ora è un’imprenditrice in tailleur nella serie tv Glamorous Archiviato definitivamente il ruolo che l’ha resa famosa in Sex and the City, l’attrice Kim Cattrall torna in tv il 22 giugno 2023 nei panni di Madolyn Addison, ex top model che ha fondato un impero cosmetico.

A cura di Beatrice Manca

Amanda Matlovich/Netflix

Kim Cattrall è tornata sotto i riflettori. L'attrice, famosa per il ruolo di Samatha Jones nella serie tv Sex and the City, sta per tornare in tv in una doppia veste. Il personaggio di Samantha avrà un piccolo cameo nella serie tv And Just Like That 2, ma il vero ritorno sul piccolo schermo è in una nuova serie targata Netflix, Glamorous. La serie tv ha al centro il percorso di scoperta della propria identità di Marcos, influencer queer con la passione per il make up. Ma sarà proprio il personaggio di Kim Cattrall a cambiare per sempre la sua vita: l'attrice 66enne interpreta l’ex top model e imprenditrice Madolyn Addison, fondatrice di una famosa linea di make up (Glamorous, appunto).

Kim Cattrall è Maddolyn Addison in Glamorous

Siamo abituati a vedere Kim Cattrall nei panni (animalier) del personaggio di Samantha, ambiziosa ed emancipata. Una donna, parafrasando lo stereotipo, che non deve chiedere mai: pensate all'impatto di un personaggio del genere venticinque anni fa, quando la serie debuttò sul piccolo schermo. In Glamorous l'attrice (66 anni) non colleziona uomini, ma i due personaggi hanno qualcosa in comune: sono entrambe donne in carriera autonome e indipendenti, innamorate della moda e della bellezza. Madolyn Addison è infatti un ex top model che ha deciso di lanciare una sua linea cosmetica, fondando un'azienda di successo e sfidando tanti stereotipi. Sarà lei a notare il talento di Marcos, beauty influencer in cerca di posto nel mondo. Una business woman che non ha paura dei rischi, sì, ma con un lato umano e empatico.

Kim Cattrall in Glamorous

Lo stile di Kim Cattrall in Glamorous

Dimenticatevi gli abiti con scollature generose di Samantha, la più audace in fatto di look all'interno della serie e dei successivi film. Il personaggio di Madolyn Addison è un'imprenditrice navigata dallo stile elegante: indossa gli occhiali, ha i capelli sempre in piega e il suo guardaroba è composto da trench, cappotti doppiopetto e tailleur. La sua cifra distintiva è il colore: nel primo episodio la vediamo con un outfit rosso fuoco con tanto di cappello a tesa larga coordinato. Non disdegna però qualche dettaglio scintillante che sarebbe piaciuto anche a Samantha Jones: giacche con motivi sparkling e gioielli d'oro. La sua passione (o forse la sua ossessione) è il mondo della bellezza, con tutto ciò che comporta. La serie arriva su Netflix il 22 giugno: Madolyn prenderà il posto di Samatha nei nostri cuori?