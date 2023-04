Kim Kardashian, il tailleur più sexy della primavera è con giacca e pantaloni trasparenti Kim Kardashian ha partecipato al Time100 Summit 2023 e ne ha approfittato per reinterpretare il classico power suit: ecco chi ha firmato il suo tailleur color crema completamente trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate i tempi in cui Kim Kardashian era una star della tv con il reality dedicato alla sua famiglia, ora è una vera e propria imprenditrice che capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Dopo aver spopolato con un marchio beauty, ora ha costruito un impero con un brand di abbigliamento, SKIMS. Regina dei social, business woman, icona di bellezza e di stile: non sorprende che riesca a catalizzare tutti i riflettori su di sé ogni volta che appare in pubblico. Ieri sera, ad esempio, ha partecipato al Time100 Summit 2023 che si è tenuto al Lincoln Center di New York e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco come ha reinterpretato in chiave sensuale il trend del power suit.

Kim Kardashian reinterpreta il classico power suit

L'avevamo lasciata in compagnia della figlia North West sul palco dei Fashion Awards di Los Angeles, oggi ritroviamo Kim Kardashian al Time100 Summit 2023 in versione business woman. Siamo sempre stati abituati ad associare il tailleur mannish a uno stile da donna in carriera, ma l'imprenditrice americana è riuscita a stravolgere le convenzioni. Ha reinterpretato il trend a modo suo, aggiungendo un tocco di sensualità al classico power suit da ufficio. Ha puntato sull'audacia di Rick Owens, sfoggiando un completo color crema con giacca e pantaloni, la cui particolarità sta nel fatto che è completamente trasparente e lascia intravedere la silhouette.

Kim Kardashian in Rick Owens

Il look color crema di Kim Kardashian

Il completo color crema di Kim Kardashian è in pelle trasparente, è firmato Rick Owens e lascia ben poco spazio all'immaginazione. Il blazer è monopetto e oversize, contraddistinto da maxi tasche sui lati, mentre i pantaloni sono leggermente a zampa e a vita altissima, a coprire le parti intime c'è semplicemente del tessuto in tinta che dà vita a un "effetto shorts". L'imprenditrice ha poi completato l'outfit con un reggiseno a fascia e con un paio di décolleté col tacco, tutto coordinato. Al collo ha aggiunto un tocco prezioso e personalizzato: una collanina decorata col nome Kim tempestato di cristalli scintillanti. Capelli legati in un raccolto morbido, trucco impeccabile e fare da diva: la regina dei selfie è una vera e propria icona fashion.

