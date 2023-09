Arisa a Belve cambia stile: ritorna in tv con lunghe treccine e tailleur oversize Arisa è stata tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve, l’irriverente programma di Rai 2 presentato da Francesca Fagnani. Al di là dell’intervista, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il suo nuovo stile: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è cominciata una nuova edizione di Belve, l'irriverente programma di interviste di Rai 2 presentato da Francesca Fagnani. Al di là della "padrona di casa", che come sempre ha dato prova di grande ironia ed eleganza, ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere gli ospiti speciali Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona, che con le loro rivelazioni shock stanno continuando a fare il giro del web. La cantante, in particolare, non ha esitato a parlare di ogni aspetto della sua vita lavorativa e privata, dalle storie d'amore andate male all'infanzia difficile, fino ad arrivare all'originale "annuncio" per trovare un fidanzato condiviso qualche settimana fa sui social: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv.

L'acconciatura anni '90 di Arisa

Già qualche giorno fa Arisa aveva debuttato sui social con una nuova acconciatura, lasciando i fan senza parole anche se nel corso degli anni li aveva già sorpresi spesso con i suoi continui "colpi di testa". Ha ormai detto addio ai capelli corti e, con l'aiuto di alcune maxi extension, ora sfoggia una chioma lunghissima alla Raperonzolo. Per partecipare a Belve ha però aggiunto un piccolo tocco di novità alla sua immagine: ha puntato tutto su una piega sciolta e ondulata, mettendo così in risalto le lunghezze extra. La cosa particolare è che ha reso tutto più sbarazzino con alcune micro trecce sul davanti in pieno stile anni '90.

Arisa e Francesca Fagnani

Arisa con gli stivali griffati

Niente più tubini fascianti, minidress con lo spacco e trasparenze audaci: per il ritorno in tv Arisa ha cambiato drasticamente stile. A Belve ha infatti puntato sulle silhouette oversize con un tailleur grigio caratterizzato da giacca e pantaloni coordinati, entrambi molto ampi. Ha poi aggiunto una camicia bianca sempre larga, portandola sbottonata, così da rivelare un micro top color nude che ha lasciato in vista gli addominali.

Gli stivaletti Fireman di Bottega Veneta

Non è mancato il tocco griffato: la cantante ha infatti abbinato il completo over agli stivaletti Fireman di Bottega Veneta, modello modello con tacco basso e suola massiccia, realizzato con l'iconica tecnica dell'intreccio (ormai simbolo della Maison). Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 690 euro. La rivoluzione di stile di Arisa all'insegna dei volumi XXL sarà definitiva?