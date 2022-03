Kendall Jenner cambia look: ora ha il caschetto e la frangia a tendina Kendall Jenner ha cambiato ancora una volta look. L’avevamo lasciata alle sfilate di Milano con dei “nuovi” capelli rossi e oggi la ritroviamo con un’acconciatura inedita. Non ha modificato il colore ma il taglio, aggiungendo un’adorabile frangia a tendina.

A cura di Valeria Paglionico

Kendall Jenner è tra le modelle più richieste e amate al mondo e, nonostante abbia appena messo fine al mese dedicato alle Fashion Week, sembra proprio non volersi prendere neppure un momento di pausa dal lavoro. Nelle ultime ore è diventata protagonista di un nuovo shooting fotografico, è stata scelta dal brand Alo come testimonial e per l'occasione ha posato con un aderentissimo completino da yoga. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni del pubblico non è però il completino, quanto piuttosto l'hair look: ecco la nuova evoluzione di stile della sorella top model di Kim Kardashian.

Kendall Jenner è fedele al rosso ramato

Solo qualche settimana fa avevamo ammirato Kendall Jenner in una nuova versione: sulla passerella di Prada alla Milano Fashion Week aveva sfoggiato un inedito hair look con i capelli tra il rosso e l'arancio, colore che, a dispetto delle aspettative, le donava moltissimo. Nelle ultime ore ha reso ancora più drastica la trasformazione. Non è tornata mora, è rimasta fedele alla chioma rosso ramata, ha semplicemente modificato il taglio apparendo quasi irriconoscibile sui social. A immortalarla è stato il brand Alo, che l'ha voluta fortemente nella sua campagna per sponsorizzare la nuova collezione di abiti e completini per fare yoga.

Kendall Jenner posa per Alo

Il nuovo hair look di Kendall Jenner

Niente chioma extra long e castano scuro (due dettagli che hanno sempre contraddistinto la modella), oggi Kendall Jenner ha dato una svolta netta al suo stile. Ha tagliato la chioma e oggi sfoggia un adorabile long bob portato extra liscio come impone il trend del momento. Ha inoltre aggiunto anche un dettaglio sbarazzino, ovvero la frangia a tendina, tenendola aperta al centro, così da creare due micro ciuffi laterali. La sorella delle Kardashian ha ancora dimostrato di essere sempre "sul pezzo" in fatto di stile: quale sarà il suo prossimo colpo di testa?