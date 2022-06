Keanu Reeves e Alexandra Grant sul red carpet: una coppia che si ama e accetta i segni del tempo Keanu Reeves e la fidanzata Alexandra Grant hanno sfilato mano nella mano sul red carpet: barba bianca per lui, capelli bianchi per lei.

A cura di Giusy Dente

Per Keanu Reeves non è stato facile rimettersi in gioco, dal punto di vista sentimentale. L'attore (Matrix, Point Break, Sweet November, John Wicko) ha subito due dolorose perdite, che lo hanno inevitabilmente molto segnato. Sua moglie Jennifer Syme è mortanel 2001 in un incidente stradale e appena due anni prima era venuta a mancare la loro primogenita. Sono stati anni difficili e di solitudine, nessuna donna è stata vista accanto a lui, che ha dovuto superare un doppio lutto che avrebbe comprensibilmente segnato chiunque. Ha ritrovato la voglia di aprire il cuore all'amore quando ha conosciuto Alexandra Grant. Lei, che ha circa 10 anni meno di lui, non fa parte del mondo del cinema, lavora come visual artist. Si conoscono da una decina d'anni ma stanno insieme da tre. La loro prima uscita pubblica risale al 2019 e non è stata un successo. La coppia ha subito pesanti commenti da parte degli haters, che giudicavano poco attraente la donna, non adatta a lui perché meno avvenente. Una cosa in particolare non andava giù, della Grant: i suoi capelli grigi. Gli stessi che ha nuovamente esibito con fierezza, calcando col compagno il red carpet del Gala MOCA 2022 di Los Angeles.

L'amore vince su tutto, anche sugli haters

Keanu Reeves è un uomo molto riservato: dalla morte di sua moglie non si è saputo nulla della sua vita privata e sentimentale. Tre anni fa ha però ufficialmente presentato al mondo la sua nuova fidanzata. Lo ha fatto nel 2019, in occasione del gala LACMA Art + Film di Los Angele. Molti utenti social hanno avuto da ridire quando hanno visto Alexandra Grant: si sono scagliati contro di lei, sommergendola di commenti negativi. I leoni da tastiera sono sempre molto bravi quando c'è da notare un "difetto", una "imperfezione". Nel caso della Grant, erano i capelli bianchi "l'errore imperdonabile".

La donna non ha mai ceduto a standard di bellezza, non si è mai adeguata all'immagine che il pubblico si aspettava da lei in quanto fidanzata di un uomo famoso, piacente e affascinante. A Los Angeles, in occasione del Gala MOCA 2022, la coppia ha sfilato mano nella mano, trasmettendo amore e forza. Sono sembrati affiatati e complici, perfettamente a proprio agio, autentici nelle loro rispettive età (57 anni lui e 49 lei). Completo blu navy con camicia bianca e cravatta a righe per l'attore, abito aderente rosso con scollatura incrociata per la fidanzata. I due sono l'esempio di chi invecchia insieme lasciando semplicemente che il tempo faccia il suo corso. Questo significa vedere del bianco tra la barba di lui e i capelli di lei, che però nulla ha a che fare coi sentimenti.

Perché Alexandra Grant non tinge i capelli

Alexandra Grant in un post su Instagram ha spiegato di aver visto i primi capelli bianchi quando era davvero molto giovane: sono comparsi all'età di 20 anni. Preoccupata dai possibili effetti nocivi delle sostanze chimiche contenute nelle tinture, non ha mai voluto tingerli. "Sostengo che ogni donna possa scegliere come vuole apparire a ogni età. Amatevi donne" ha scritto.