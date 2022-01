Kate Middleton osa con l’abito leopardato: è icona di stile bon-ton anche in versione animalier Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico, ha fatto visita a un centro di salute mentale di Londra e ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha osato con una originale stampa animalier ma, complice l’abito dai dettagli bon-ton, ha dimostrato di essere super elegante anche in versione leopardata.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton potrà pure essere nata borghese ma da quando ha sposato il principe William nel 2011 ha dimostrato di aver sempre vantato l'animo e lo stile da principessa, integrandosi alla perfezione nelle Royal Family. Ogni volta che appare in pubblico è elegante, trendy, sofisticata, bon-ton e non sorprende che i suoi abiti vadano a ruba, dando vita al cosiddetto "effetto Kate". Di recente è riuscita ancora una volta a incantare i sudditi ma, a differenza del solito, ha scelto una fantasia un tantino più audace: l'animalier. La Duchessa di Cambridge non è forse super raffinata anche in versione leopardata?

L'abito animalier di Kate Middleton

Ieri sera Kate Middleton ha preso parte all'ennesimo appuntamento ufficiale: ha fatto visita a Shout, un centro londinese che aiuta i bambini e le persone che soffrono di problemi mentali. Oltre a incontrare i piccoli pazienti, i volontari e i supervisori della struttura, ha anche dimostrato di non avere rivali in fatto di stile. La Duchessa ha temporaneamente lasciato nell'armadio i capi pastello, preferendo un appariscente abito leopardato. Si tratta di un vestito sui toni del nero e del caci firmato Derek Lam, un modello chemisier con le maniche lunghe, un fiocco intorno al collo e la gonna a balze lunga fin sotto al ginocchio con una balza. Qual è il suo prezzo? 355 sterline (425 euro circa).

L’abito animalier di Derek Lam

Gli orecchini di Kate Middleton sono low-cost

Per completare il tutto la Duchessa ha puntato su degli accessori total black, dalla cintura in camoscio che le ha segnato il punto vista ai maxi stivali Ralph Lauren con il tacco a spillo. Non è mancato il tocco low-cost: gli orecchini a micro cerchio indossati da Kate sono infatti di Asos. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore castano scuro. Insomma, la Middleton potrà pure aver osato con la stampa animalier ma continua a essere un'indiscussa icona di stile di classe e bon-ton.