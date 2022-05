Kate Middleton è regina di stile in verde smeraldo: il nuovo look con abito bon-ton e orecchini maxi Kate Middleton ha preso il posto della regina durante la consegna del Queen Elizabeth II Award for British Design e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha sfoggiato un abito verde smeraldo dall’animo bon-ton, completando il tutto con un paio di orecchini gold.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è un'icona fashion di fama internazionale e riesce a lasciare sempre senza fiato i sudditi ogni volta che appare in pubblico. Non sorprende, dunque, che da quando ha sposato il principe William ad oggi si sia parlato spesso di "Effetto Kate", ovvero della sua capacità di avere un impatto così forte sulla moda da far registrare il sold-out a ogni capo che indossa. Nelle ultime ore ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di look. Ha visitato il Design Museum di Londra, ha preso il posto della regina durante la cerimonia di consegna del Queen Elizabeth II Award for British Design e per l'occasione ha puntato tutto su un adorabile outfit in verde smeraldo con dei maxi orecchini a contrasto: ecco chi ha firmato abito e accessori della Duchessa.

Quanto costa l'abito verde smeraldo di Kate Middleton

Ieri è stato consegnato il Queen Elizabeth II Award for British Design, il riconoscimento è andato a Saul Nash, stilista anglo-guyanese che si è distinto per la sua visione innovativa del design. Kate Middleton ha ricoperto un ruolo di primo piano nella cerimonia, superando a pieni voti la sua "prova da regina" soprattutto quando si parla di look. Per l'evento ha puntato tutto sul verde smeraldo sfoggiando un abito firmato Edeline Lee, per la precisione un modello con la gonna svasata lunga fin sotto al ginocchio, le maniche a tre quarte chiuse da dei fiocchi in tinta, uno scollo a imbuto e un cinturone con la fibbia gold che le ha segnato il punto vita, esaltando così la silhouette impeccabile. Qual è il prezzo del vestito? Sul web viene venduto a 785 sterline, ovvero quasi 920 euro, ma in compenso rappresenta il trionfo dell'eleganza e del bon-ton.

Abito di Edeline Lee

Kate Middleton non ha lasciato nulla al caso nel suo look e ha scelto in modo impeccabile anche gli accessori. Pochette e décolleté col tacco a spillo sono coordinati all'abito, sono in camoscio e fanno parte di una delle collezioni di Emmy London, uno dei suoi marchi preferiti. Ha poi completato il tutto con un paio di orecchini diversi dal solito: niente perle, diamanti o gioielli dall'animo bon-ton, questa volta ha preferito dei maxi pendenti gold dalla forma sofisticata firmati Nadia Irena (che aveva già indossato in passato durante il tour reale ai Caraibi). Per quanto riguarda i capelli, li ha portati sciolti, lisci e con la fila centrale, mettendo così in risalto le lunghezze. La Duchessa ha così dimostrato di non avere rivali in fatto di stile: il suo outfit verde è assolutamente perfetto per aggiungere un tocco glamour alla primavera.