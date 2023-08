Kate Middleton ha un nuovo incarico reale (ed è un tenero omaggio al nonno) Re Carlo III ha annunciato una serie di nuove nomine militari concesse ai membri senior della royal family, inclusi la moglie Camilla, il figlio William e la nuora Kate Middleton.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il curriculum di Kate Middleton si allunga. Nonostante la famiglia reale sia in vacanza, re Carlo ha annunciato una serie di nuove nomine militari concesse ai membri senior della royal family, inclusa la moglie Camilla, il figlio William e la nuora Kate. La notizia è stata confermata da un post celebrativo sul profilo social ufficiale della coppia. Tra i nuovi incarichi della principessa del Galles ce n'è anche uno che ha un valore sentimentale per lei.

I nuovi ruoli di William e Kate

Dalla morte della madre Elisabetta II, Carlo III è diventato capo delle forze armate britanniche. "Il re è lieto di annunciare ulteriori nomine militari per i membri che lavorano della famiglia reale – riporta una nota di palazzo – Le nuove nomine continueranno a riflettere lo stretto rapporto tra le forze armate e la famiglia reale durante il regno di Sua Maestà". Il principe William, erede al trono britannico, è diventato Colonel-in-Chief (The Mercian Regiment) Colonnello in capo (per l'Aeronautica Militare) e Royal Honorary Air Commodore per la RAF Valley, dove in precedenza ha prestato servizio come pilota. Sua moglie Kate Middleton, invece, diventa Commodoro in capo della Fleet Air Arm, Colonnello in capo delle 1st Queen's Dragoon Guards e Royal Honorary Air Commodore della Royal Air Force Coningsby.

Il profondo legame di Kate Middleton con la RAF

Questa ultima nomina, in particolare, rinforza un legame sentimentale della principessa del Galles con l'areonautica militare britannica: uno dei suoi nonni, infatti, ha prestato servizio nella Royal Air Force. Secondo il tabloid Hello! il capitano Peter Middleton avrebbe assunto l'incarico di copilota del principe Filippo durante un tour aereo del Sud America nel 1962. Se la ricostruzione fosse confermata, i nonni degli attuali principi di Galles avevano ‘lavorato' insieme: un incontro scritto nelle stelle?