Kate Middleton è icona di stile anche a Natale: il suo maglione rosso è il più desiderato delle feste Kate Middleton ha indossato uno dei classici maglioni di Natale di recente, dando prova di essere sempre sul pezzo quando si parla di stile. La cosa che forse non si sarebbe mai aspettata? Il cardigan ha registrato il sold-out nonostante il suo prezzo da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton sembra non sbagliarne un colpo quando si parla di stile e non sorprende che ad oggi venga considerata tra le icone fashion più influenti a livello internazionale. Si è parlato spesso di "effetto Kate", ovvero della sua capacità di far registrare il tutto esaurito a ogni capo che indossa, ma in pochi avrebbero mai immaginato che la cosa sarebbe accaduta anche con un indumento che non può essere "riciclato" facilmente nel corso dell'intero anno. Di cosa si tratta? Del maglione di Natale che la Duchessa ha sfoggiato di recente in un video televisivo, attualmente diventato "l'oggetto del desiderio" delle fashion addicted più incallite.

Il cardigan "da record" di Kate Middleton

Ricordate l'ultima apparizione pubblica di Kate Middleton? Per realizzare il video di presentazione del concerto di Natale a Westminster ha indossato uno dei classici maglioni a tema feste, si tratta di un cardigan rosso di cashmere firmato Miu Miu, decorato con delle mini roselline all-over e con dei bottoni gioiello. Fin dal momento in cui si è lasciata immortalare in questa versione natalizia, su Google è stato un vero e proprio boom di ricerche: il pull ha infatti registrato un'impennata di click dell'870%, un vero e proprio record anche per la Duchessa.

Il maglione natalizio di Kate è sold-out

Non è la prima volta che succede qualcosa di simile, sono ormai 10 anni che si parla di effetto Kate e che ogni capo sfoggiato dalla Duchessa registra il tutto esaurito in poche ore. Stando ai dati recenti, è successo anche con il cardigan natalizio che, nonostante costi 1.400 euro, attualmente non è disponibile né sul sito ufficiale di Miu Miu, né sui principali e-commerce di moda di lusso. Insomma, che si tratti di eventi "in presenza" o di semplici video a mezzo busto, il risultato non cambia: la Middleton riesce sempre a dettare legge in fatto di stile, anche quando i capi che indossa non sono propriamente alla "portata" di tutti.