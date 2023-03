Kate Middleton col tailleur verde incontra i reali norvegesi: è una perfetta business woman Kate Middleton ha partecipato all’ennesimo evento istituzionale. Questa mattina ha incontrato i reali di Norvegia a Windsor e per l’occasione si è trasformata in una business woman con un elegantissimo tailleur verde smeraldo.

A cura di Valeria Paglionico

L'agenda di Kate Middleton è sempre fitta di impegni, soprattutto da quando è diventata principessa del Galles. Sempre più spesso partecipa a eventi istituzionali in rappresentanza della corona britannica e, che sia da sola o in compagnia di William, cura sempre nei minimi dettagli i suoi outfit, aggiungendo di tanto in tanto anche accessori o spille dal profondo significato simbolico. Questo pomeriggio ha presenziato a un pranzo a Windsor, in occasione del quale insieme al marito ha incontrato ufficialmente Haakon e Mette-Marit di Norvegia (la Royal che proprio di recente aveva "imitato" uno dei suoi vecchi look scintillanti). Ecco cosa ha indossato la principessa inglese per un appuntamento tanto importante per il futuro della Norvegia e della Gran Bretagna.

Chi ha firmato il tailleur di Kate Middleton

L'avevamo lasciata allo stadio con un adorabile cappotto pied de poule, oggi ritroviamo Kate Middleton a un evento istituzionale a Windsor in una versione decisamente più formale. Niente abiti da sera, gonne longuette o abiti in maglia, questa volta si è trasformata in una vera e propria business woman. Ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, declinato però in una originale versione in verde smeraldo. Il completo è firmato Burberry, Maison scelta tutt'altro che a caso. Il motivo? È il simbolo della moda britannica, alla quale la principessa del Galles ha voluto rendere omaggio durante un incontro tanto importante per la storia del suo paese.

L’incontro con i reali di Norvegia

Kate Middleton con il look monocromo

Per completare l'outfit da "donna in carriera" Kate Middleton ha seguito un altro dei trend più gettonati del momento: quello dei look monocromatici. Ha infatti abbinato il tailleur a una camicia dello stesso colore, l'emerald green, per la precisione un modello in seta e con il fiocco bon-ton intorno al collo (sempre firmata Burberry). Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Kate incarna l'ideale di principessa perfetta e, quando si parla di stile, riesce a essere "sempre sul pezzo", influenzando la moda e le tendenze internazionali a ogni apparizione pubblica. In quante si ispireranno a lei per questi ultimi giorni d'inverno?