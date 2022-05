Kaia Gerber debutta a Cannes in rosso: infiamma il red carpet col bacio ad Austin Butler Ieri sera a Cannes si è tenuta la prima di Elvis, il film dedicato alla leggenda del rock, e ad attirare i riflettori è stato il protagonista Austin Butler. Sul red carpet si è scambiato un bacio appassionato con la nuova fidanzata Kaia Gerber, apparsa meravigliosa in rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 75esima edizione del Festival di Cannes, l'evento glamour del mondo del cinema che fino al prossimo 28 maggio vedrà diversi registi presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri è stata una delle giornate più attese: si è tenuta la prima di Elvis, il film firmato da Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley, la leggenda del rock. Ad attirare le attenzioni del pubblico nono sono stati solo i Maneskin con i loro completi scintillanti (hanno firmato la colonna sonora della pellicola), ma anche il protagonista Austin Butler, attore destinato a diventare il nuovo sex symbol. Ad accompagnarlo all'anteprima è stata Kaia Gerber, apparsa meravigliosa in un sinuoso abito rosso. I due hanno letteralmente infiammato il red carpet con il loro primo bacio appassionato di fronte i riflettori.

Il look total red di Kaia Gerber

Per un red carpet importante come quello della prima del film del nuovo fidanzato Kaia Gerber ha curato il suo look nei minimi dettagli. La modella ha scelto un colore che non poteva passare inosservato, il rosso fuoco, anche se lo ha declinato in una versione super elegante. Ha indossato un lungo e sinuoso maxi abito firmato Celine, un modello con lo scollo all'americana dalla linea dritta che ha messo in risalto la silhouette impeccabile. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo, degli orecchini di diamanti di Tiffany&Co. e un raccolto bon-ton. Il dettaglio che in molti hanno notato? Man mano che cresce somiglia sempre più alla mamma Cindy Crawford.

Kaia Gerber in Celine

L'amore tra Kaia Gerber e Austin Butler

Austin Butler e Kaia Gerber stanno insieme dallo scorso dicembre, è proprio in quel periodo che sono stati paparazzati per la prima volta insieme, anche se hanno reso ufficiale la relazione solo a marzo. Si sono incontrati in un momento non proprio semplice: lui aveva appena lasciato l'ex fidanzata Vanessa Hudgens dopo 8 anni di storia, lei si era appena separata da Jacob Elordi ma, nonostante ciò, hanno entrambi trovato il coraggio per riaprire il loro cuore. Il bacio che si sono scambiati sul red carpet di Cannes è il primo "ufficiale", fino ad oggi, infatti, non lo avevano mai fatto a un evento pubblico o di fronte i riflettori. A giudicare dalla passione con cui si sono avvicinati, non potrebbero essere più felici.