Julianne Moore ruba la scena a Venezia 79: è una diva glamour vestita di cristalli L’attrice Julianne Moore è al Festival di Venezia in qualità di presidente della Giuria internazionale. La 61enne con la sua innata eleganza è capace di catalizzare gli sguardi di tutti quando sfila sul red carpet.

A cura di Giusy Dente

Julianne Moore in Celine

Julianne Moore quest'anno ricopre un ruolo di spicco al Festival di Venezia: è presidente della Giuria internazionale, composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro, Rodrigo Sorogoyen. A lei il compito di guidarli nell'assegnazione del prestigioso Leone d'Oro al Miglior Film. L'attrice premio Oscar è giunta al Lido una settimana fa, puntando su un look comodo: jeans, blazer e T-shirt, ma impreziosito da dettagli di lusso. Sul red carpet ha poi avuto modo di sfoggiare tutta la sua innata eleganza, sfilando con abiti ricercati. La sua versatilità sul set la si ritrova anche nello stile: sa perfettamente calibrare outfit casual e chic, risultando sempre di gran classe e glamour. La sua naturalezza è quella di una donna consapevole e fiera di sé, che non ha bisogno di esagerare né ostentare.

Julianne Moore incanta Venezia

Julianne Moore alla cerimonia d'apertura del Festival di Venezia 2022 aveva scelto un outfit scintillante firmato Valentino: gonna trasparente, bustier con scollo a cuore e mantello, il tutto impreziosito da paillettes multicolor. Lunedì sera, in occasione della premiere di "Love Life" ha confermato la sua predilezione per gli elaborati look brillanti.

Sul red carpet ha sfilato con una creazione firmata Celine, conquistando tutti e catalizzando gli sguardi dei presenti: una vera diva. L'abito lungo monospalla color argento è ricoperto interamente di cristalli, con dettagli cut-out all'altezza del seno. Capelli rossi sciolti sulle spalle e un filo di trucco per la 61enne, che ha aggiunto solo degli anelli e un paio di orecchini pendenti per conferire un ulteriore tocco di luce prezioso al suo outfit glamour.

L'attrice è un'icona di bellezza over 60 e come altre illustri colleghe (Meryl Streep, Jane Fonda, Susan Sarandon, Sharon Stone, Isabelle Huppert) ha scelto di convivere pacificamente col passare inesorabile del tempo, piuttosto che fargli la lotta. Per questo vive un rapporto sereno con la sua immagine, non ha problemi a mostrarsi al naturale e non copre le rughe. Questo l'ha resa amatissima, un esempio di coerenza e consapevolezza, la dimostrazione che la bellezza non ha a che fare con l'età.