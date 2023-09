Julia Roberts illumina la Milano Fashion Week con il sorriso e con la sua semplice eleganza A illuminare la Milano Fashion Week P/E 2024, funestata da piogge e temporali, ci ha pensato lei: Julia Roberts. L’attrice di Hollywood è arrivata nella capitale della moda per partecipare alla sfilata di Gucci ammaliando il pubblico con la sua eleganza semplice ed essenziale.

A cura di Marco Casola

E' arrivata alla Milano con l'eleganza semplice che la contraddistingue, elargendo sorrisi e saluti ai fan che l'attendevano urlanti. Stiamo parlando di Julia Roberts che ha illuminato la terza giornata della Settimana della Moda milanese, quella di venerdì 22 settembre, funestata da temporali e pioggia.

L'arrivo di Julia Roberta a Milano

L'attrice è arrivata alla Fashion Week di Milano per partecipare alla sfilata di Gucci, che ha segnato il debutto del nuovo Direttore Creativo, Sabato De Sarno, scelto per sostituire l'ex designer della Maison Alessandro Michele. La sfilata più attesa della fashion week era stata organizzati in strada, tra le vie di Brera, storico quartiere nel centro di Milano. Purtroppo l'allerta meteo ha costretto la Maison fiorentina a spostare lo show Primavera/Estate 2024 negli spazi di proprietà del marchio in Via Mecenate.

L’arrivo di Julia Roberts alla sfilata di Gucci

Il nuovo corso di Gucci

La prima sfilata dell'era De Sarno ha visto il popolo della moda dividersi, tra chi ha apprezzato il nuovo corso minimal, più rigoroso e lineare rispetto al mood barocco a cui ci aveva abituati Alessandro Michele, e chi ha lamentato un eccesso di semplicità. Polemiche a parte lo show ha chiamato a raccolta a Milano uno stuolo di star italiane e internazionali.

Gli ospiti Vip della sfilata a Milano

Tra gli ospiti della sfilata Gucci c'eranoi Ferragnez al gran completo, non solo Chiara e Fedez, ma anche mamma Marina Di Guardo e le sorelle Ferragni. C'erano poi Jessica Chastain, Ryan Gosling, Sabrina Impacciatore, Poppy Delevingne, Hailey Bailey, le modelle Kendall Jenner e Vittoria Ceretti e Daria Werbowy, la super top protagonista della prima campagna Gucci firmata da Sabato De Sarno.

Ryan Gosling e Julia Roberts

La star più attesa e fotografata dell'evento è però stata la diva di Hollywood, Julia Roberts, che ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza, con il suo stile ricercato e con la sua semplice eleganza, un'icona che rappresenta al meglio il nuovo corso scelto dalla Maison Gucci e dal Direttore Creativo Sabato De Sarno. Il nuovo designer tagliando completamente con il passato ha infatti proposto in passerella una collezione Primavera/Estate 2024 molto più essenziale rispetto al mood barocco del precedente Gucci, facendo sfilare look composti con capi basic ed evergeen.

Il look di Julia Roberts

Il look di Julia Roberts alla Milano Fashion Week

Per l'occasione Julia Roberts ha indossato un look Gucci composto da un tailleur grigio antracite melange, con blazer a doppi bottoni foderati e tasche laterali, e un paio di bermuda oversize. Sotto l'abito spuntava un serafino in maglia grigia a scollo a V, con polsini decorati dalle iconiche bande Gucci in rosso e verde. Ai piedi dell'attrice un paio di slingback in vernice nera, modello di scarpa must proposto anche sulla passerella P/E 24 di Gucci. A completare il look un'acconciatura molto naturale con onde e capelli sciolti sulle spalle.