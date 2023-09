Ferragnez, la Fashion Week diventa “di famiglia”: Chiara alla sfilata Gucci con Fedez, mamma e sorelle Per i Ferragnez la Milano Fashion Week è diventata una “questione di famiglia”: alla sfilata di Gucci Chiara ha infatti partecipato con Fedez, mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca.

I Ferragnez sono ben consapevoli della loro capacità di influenzare le mode e le tendenze del momento e non potevano che essere super attivi durante la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024. Per lo show di Gucci, uno dei più attesi della manifestazione visto che ha visto il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa, la famiglia si è riunita al gran completo, non esitando a documentare tutto sui social con foto e video. Se fino ad ora la grande protagonista delle sfilate era stata Chiara Ferragni, ora ad attirare le attenzioni sono stati non solo il marito Fedez ma anche mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina: ecco cosa hanno indossato per un'occasione tanto speciale.

Chiara Ferragni col reggiseno in vista

Chiara Ferragni ha seguito la sfilata di Gucci dalla prima fila del front-row e per l'occasione si è trasformata in una sensuale dark lady. Ha abbinato una gonna a tubino a vita alta lunga fino alle caviglie a un crop top con le maniche pelose, la cui particolarità sta nelle trasparenze che hanno rivelato il reggiseno rosso logato con l'iconica doppia G.

Chiara Ferragni e Fedez da Gucci

Slingback total red, borsetta Gucci e chignon basso: ancora una volta l'imprenditrice ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile. Al suo fianco non poteva mancare Fedez, che aveva partecipato proprio ieri alla sfilata di Prada con lei, ma che in questa occasione ha optato per pantaloni e t-shirt nera, camicia bianca a maniche corte portata sbottonata e mocassini col morsetto sulla punta.

Chiara Ferragni in Gucci

I look di mamma Marina e sorelle Ferragni

La vera rivelazione sono state le altre donne di casa Ferragni: se da un lato Valentina è una "veterana" della Fashion Week, per Francesca e mamma Marina si tratta di un debutto. La "capofamiglia" è apparsa elegante e glamour in un tailleur scuro dalla linea classica decorato all-over con la doppia G tono su tono, la secondogenita l'ha "imitata" con un power suit blu notte col blazer senza revers e un cinturone con fibbia logata intorno al punto vita. Sotto la giacca ha indossato solo un reggiseno total black, seguendo così il trend più gettonato del momento. Valentina, invece, ha scelto il total black, spezzando il tutto con il braccialetto "Ancora", parola che ha segnato l'inizio della nuova era di Gucci. Insomma, per i Ferragnez la Settimana della Moda è diventata una "questione di famiglia" e i fan non potrebbero esserne più felici.