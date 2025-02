video suggerito

Julia Fox coperta solo da gomme da masticare: com’è nato il chewing gum dress Un abito fatto interamente di chewing gum morsicate: è questo uno dei vestiti più provocatori e audaci presentati durante la New York Fashion Week. Protagonista della campagna è Julia Fox, modella nota per i suo look stravaganti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Julia Fox

Julia Fox è nota da anni per le sue scelte audaci in fatto di look. Dalle scarpe stravaganti alla rivisitazione degli abiti tradizionali, la modella è nota per il suo stile anche al di fuori delle campagne o dei red carpet. Proprio a proposito di campagne pubblicitarie, Julia Fox è diventata testimonial di quella del brand Christian Cowan, fondato dall'omonimo designer britannico nato in Spagna che sfila già da diverse stagioni durante la New York Fashion Week. Fox è stata scelta come volto della campagna Autunno/Inverno 2025- 2026: negli scatti indossa un vestito rivestito di chewing gum.

Il vestito chewing gum indossato da Julia Fox

La moda di Christian Cowan si abbina perfettamente allo stile di Julia Fox. Si tratta di un designer le cui creazioni sono provocatorie si adattano agli spiriti più ribelli, pardon brat. Il chewing gum dress è un tubino corto senza spalline con fianchi bombati e interamente ricoperto da gomme da masticare di colori pastello. Le chewing gum sono masticate e morsicate creando un effetto verosimile pur essendo le gomme realizzate con silicone.

Julia Fox nella campagna di Christian Cowan

Le gomme da masticare sono anche tra i capelli ad acuire quel senso quasi punk di disagio che il capo suscita in chi lo guarda. Si tratta però di un disagio armonico, anche grazie ai colori pastello che sembrano un caleidoscopio.

L'abito di Christian Cowan

Le gomme da masticare sono morsicate dallo stesso designer, come si legge nella presentazione dell'abito sui social del brand. Cowan l'ha presentato nella sua collezione Autunno/Inverno 2025-26 che ha sfilato lo scorso 7 febbraio a New York nell'ambito della Fashion Week.