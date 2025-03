video suggerito

Chi è la stilista che realizza abiti con cucchiai, spugne e cinture Cappelli a forma di violino, abiti con cinture al posto delle maniche: sono questi i capi che hanno conquistato attrici del calibro di Tilda Swinton, Lady Gaga e Julia Fox e che hanno sfilato pochi giorni fa alla Fashion Week di Parigi.

A cura di Arianna Colzi

Cucchiai, cinture, borse in pelle diventano texture. Pochi mesi fa Cate Blanchett è stata immortalata lo scorso aprile sulla cover di Vogue China mentre indossava un corsetto ricavato da due antichi piatti di argento. La stessa estate Cate Blanchett si è presentata su un red carpet a Los Angeles con un top a collo alto realizzato con 102 cucchiai d'argento vintage. A firmare questi capi è Ellen Hodakova Larsson, designer dell'omonimo marchio indipendente svedese Hodakova, per cui la cucina e gli oggetti di uso quotidiano sono una vera fonte d'ispirazione.

Chi è Ellen Hodakova Larsson, la designer che ispira agli oggetti quotidiani

Non solo la cucina è una fonte di ispirazione per Larsson. Finora ha realizzato abiti con valigette di pelle, baguette con fibbie e pochette ricavate da stivali da equitazione. Gli articoli vengono parte donati da negozi e aziende di tutta la Svezia. "Collaboriamo con diverse aziende che ci forniscono materiali in esubero", ha dichiarato alla CNN la designer. Parlando dopo la sfilata di debutto alla Settimana della moda di Parigi, Larsson ha spiegato: "Se qualcosa ti parla e lo senti, seguo l'intuizione e mi fido del processo".

Il brand di Hodakova ha già una clientela piuttosto nutrita di celebrities: da Tilda Swinton, Greta Lee e Lady Gaga a Emma Corrin, Saoirse Ronan e Julia Fox. L'approccio di Larsson al riciclo le è valso anche il prestigioso Premio LVMH 2024, che comprendeva 400mila euro di premio. Maria Grazia Chiuri, una delle giudici del premio, ha dichiarato che si tratta di un marchio di upcycling ha dei numeri di vendita.

Il termine "upcycling", coniato per la prima volta nel 1994 dall'ingegnere tedesco Reiner Pliz, è entrato a far parte delle conversazioni sull'ambiente negli ultimi 30 anni. Ma la visione di Larsson è innovativa perché progetta esclusivamente con oggetti di scarto, senza quasi mai partire da zero, poiché le sue materie prime tendono a essere già oggetti completamente formati: coccarde a nastro, penne a sfera, quadranti di orologi o buste di carta. Il messaggio di Larsson è quello di cambiare il significato degli oggetti di uso comune.

Tra i capi dell'ultima collezione troviamo: una cintura dei pantaloni, che ha trovato una nuova funzione come manica di un cappotto o come scollatura di un abito, cappotti di pelliccia a forma di bulbo ricavati da un patchwork di cappelli di pelliccia dismessi, e molti altri capi di cui sentiremo molto parlare.