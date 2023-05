Johnny Depp a Cannes, il significato dei tatuaggi su mani e dita (e perché uno lo ha coperto) Johnny Depp a Cannes ha esibito alcuni dei suoi tatuaggi: ne ha diversi su dita e mani. Uno lo ha modificato, perché era dedicato alla ex moglie Amber Heard.

A cura di Giusy Dente

Johnny Depp è volato a Cannes: il Festival segna un nuovo inizio per lui, dopo un anno difficile in cui si è parlato solo del controverso e tumultuoso processo contro l'ex moglie Amber Heard. Assente dal 2020 dal grande schermo, l'attore vi fa ora ritorno col film Jeanne Du Barry, presentato appunto a Cannes e in uscita nelle sale. Il 59enne sul red carpet ha puntato sull'eleganza intramontabile di un abito scuro, ma senza rinunciare a dettagli più originali e personali come il codino, gli occhi truccati, i suoi celeberrimi anelli vistosi. Impossibile non notare anche i tatuaggi su mani e dita.

Perché Johnny Depp ha coperto il tattoo sulla mano

L'attore ha sul corpo tantissimi tatuaggi, realizzati in fasi diverse della vita e tuti con un significato profondo, collegato a persone o eventi che in qualche modo ha ritenuto fossero meritevoli di essere impressi sulla pelle. Certo, non è mancato qualche passo falso, perché di alcuni tattoo si è pentito, costringendolo a modificarli. È questo il caso dei tatuaggi dedicati all'ormai ex moglie Amber Heard. L'attore ne aveva almeno due ispirati a lei.

La prima era la parola "Slim" tatuata sulle nocche della mano destra: era il soprannome che aveva dato alla donna quando stavano insieme. Dopo il divorzio al posto della scritta "Slim" ha fatto al sua comparsa "Scam" (significa "feccia"), con il simbolo dell'Anarchia al posto della A. Pare che fosse dedicata alla Heard anche la pinup sul braccio destro, sostituita di recente con un tramonto sul mare.

Il significato dei tatuaggi di Johnny Depp

Il numero 3 fa da filo conduttore nella vita dell'attore e di riflesso ha ispirato anche alcuni tatuaggi. Proprio sulla mano sinistra ha tatuato il numero 3: ha affermato in un'intervista che è un numero significativo perché rappresenta tante cose, dal triangolo alla trinità fino alla stessa vita, perché due persone insieme sono capaci di farne una terza.

È quindi un numero mistico, che nasconde della magia. Accanto a questo, c'è una sorta di "zigzag": è il simbolo del tuono dei nativi americani, un simbolo importante perché è ciò che mette in comunicazione il Cielo e la Terra. Il numero 3 ritorna anche sotto altre forme: una linea con tre punti sulla caviglia sinistra, tre rettangoli vicino all'indice destro, un triangolo rovesciato sul bicipite sinistro, tre cuori sul braccio sinistro (un omaggio all'ex moglie Vanessa Paradis e ai loro due figli Lily-Rose e Jack).

Il significato del tatuaggio sulla mano

Sul dorso della mano destra dell'attore spicca il corvo in volo, simbolo di protezione, potere e spiritualità. Come molti altri disegni sul corpo, anche questo lo "lega" a persone e momenti importanti. È stato realizzato il giorno dopo la premiere di West Of Memphis assieme a Bill Carter e Damien Echols: è dunque anche il simbolo dell'amicizia e della fratellanza che li terrà insieme per sempre.