Tutti i tatuaggi di Mr.Rain e il loro significato

Mr. Rain, alias Mattia Balardi, è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano Supereroi. Ha molti tatuaggi sul corpo, alcuni anche in vista sul collo e sulle mani: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Mr.Rain, nome d'arte di Mattia Balardi, è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa con la canzone Supereroi. Sebbene non abbia mai preso parte alla competizione, per lui si tratta di un gran ritorno sul palco dell'Ariston, proprio lo scorso anno aveva infatti accompagnato Highsnob e Hu nella serata dedicata ai duetti. Fin da quando ha raggiunto la notorietà ha sempre avuto la passione per i tatuaggi: ne ha diversi sparsi su tutto il corpo, alcuni anche molto grandi ed evidenti su collo, mani e braccia. Ecco cosa rappresentano e cosa significano i disegni e le scritte che ha impresso sulla pelle con l'inchiostro indelebile.

Tra i tatuaggi più appariscenti di Mr. Rain c'è quello sulla parte destra del collo, sempre visibile anche quando è vestito, a meno che non indossi il collo alto. È proprio qui che si è lasciato imprimere la scritta "One life Two chances", ovvero "Una vita Due possibilità". Come da lui stesso dichiarato, lo ha fatto quando ha avuto problemi di salute, come a voler simboleggiare la rinascita dopo un momento difficile. Sempre sul collo ha anche la scritta Carillon, che non sarebbe altro che il titolo della canzone che gli ha permesso di raggiungere la notorietà.

Sulle braccia Mr. Rain ha diversi tatuaggi molto evidenti, dal numero 19 sull'avambraccio sinistro al disegno stilizzato con al centro incisa una M in corsivo sulla parte destra. Non ha mai rivelato in quale momento della sua vita li ha fatti ma è chiaro che nascondono una precisa simbologia. Quello di cui ha parlato, invece, è il tattoo che compare poco sotto il gomito, dove si è lasciato imprimere la scritta "Rain Main". Il suo significato? È un riferimento alla sua carriera nella musica e al fatto che riesce a scrivere le canzoni solo nei giorni di pioggia.

Il tatuaggio sulla mano, insieme a quelli sul collo, è il più visibile del cantante, visto che ogni volta che appare su un palco lo lascia in mostra (a meno che non lo copra con dei guanti). Cosa raffigura? Anche in questo caso si tratta di una scritta, una vera e propria icona del genere old school che recita "Trust no one", ovvero "Non fidarti di nessuno".

Quanti tatuaggi ha? Il rapper non lo sa con precisione, ha dichiarato di aver perso il conto ma in tutto dovrebbero essere 9 o 10 disegni. A tutti ha dato un preciso significato simbolico, anche se non sempre lo ha rivelato pubblicamente. È il caso della scritta "Memories" in caratteri corsivi impressa sul petto, probabilmente un riferimento a dei ricordi a cui è particolarmente legato.