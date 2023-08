I nuovi tatuaggi di Angelina Jolie: cosa significano i simboli sulla parte interna delle dita Angelina Jolie ha fatto due nuovi tatuaggi e a rivelarlo è stato il suo tatuatore (che ha precisato che non c’entrano nulla con Brad Pitt): ecco il loro significato.

A cura di Valeria Paglionico

I tatuaggi sono ormai la moda del momento, tanto che è diventato difficilissimo trovare qualcuno dal corpo completamente "candido". Le star non fanno eccezione e sono moltissime quelle che amano imprimere con l'inchiostro indelebile sul corpo simboli, scritte e ritratti particolari. Angelina Jolie è stata una delle prime ad aver puntato tutto su dei disegni dal significato simbolico, basti pensare al fatto che si è fatta addirittura cancellare una dedica all'ex marito Billy Bob. Oggi, nonostante gli anni che passano, continua ad avere la passione per i tattoo: ecco i due "nuovi arrivati" sulla parte interna delle mani (che non hanno nulla a che fare con il divorzio da Brad Pitt).

I tatuaggi non sono un messaggio rivolto a Brad Pitt

Angelina Jolie non ha un profilo social personale, anzi, è sempre stata molto riservata e, fatta eccezione per le foto paparazzate e per le sfilate sui red carpet, è difficile vederla in pubblico. Nelle ultime ore è stato il suo tatuatore newyorkese a farla finire su Instagram: si chiama Mr. K e ha realizzato per lei due inediti disegni. L'altro ieri aveva preannunciato la posizione dei tatuaggi, ovvero la parte interna delle dita medie, scatenando così la curiosità dei fan. In molti aveva subito pensato a un "fuck" rivolto a Brad Pitt, visto il divorzio non poco turbolento, ma nei commenti è stato lo stesso Mr. K a dichiarare: "Non è nulla di collegato a Brad Pitt".

I nuovi tatuaggi di Angelina Jolie

Il significato dei tatuaggi sulle mani

Ieri sono poi arrivate le foto dell'opera d'arte terminata: si tratta di due micro croci stilizzate realizzate solo con linee sottili e puntini. Sebbene Angelina abbia preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, Mr. K ha voluto spiegare il significato dei tatuaggi che lui stesso ha creato. Innanzitutto si è scusato con l'attrice per averle provocato non poco stress a causa delle insinuazioni dei fan su Instagram, poi ha continuato dicendo: "Questo tatuaggio rappresenta due pugnali in modo geometrico e astratto / niente legato alla religione o alla croce". Insomma, ancora una volta l'attrice avrebbe impresso sulla pelle un disegno dal valore spirituale, rimanendo fedele allo stile minimal e simbolico dei tattoo che ha sparsi sul corpo.