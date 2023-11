I Maneskin lanciano il video di Off my face: cosa c’è scritto sul top effetto tattoo di Damiano I Maneskin stanno per lanciare il video del nuovo singolo Off my face e sui social ne hanno data una piccola anticipazione. Cosa significano i simboli stampati sul top di Damiano?

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sembrano non avere alcuna intenzione di fermarsi, anzi, sono appena arrivati in Australia per delle nuove tappe del tour internazionale e si stanno servendo di queste giornate off per riprendersi dal jet leg, così tornare super adrenalinici in occasione del primo live in programma. Nel frattempo hanno lanciato due diverse nuove hit: la prima è The Driver, la seconda è Off my face, della quale proprio oggi dovrebbe arrivare anche il video. Sui social la band ha condiviso qualche piccola anteprima dell'inedita e irriverente clip e ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto Damiano David. In quanti hanno notato le strane scritte stampate sul suo top a effetto tattoo? Ecco cosa significano.

I look dei Maneskin in Off my face

Li avevamo lasciati in completi doppiopetto dal taglio classico in The Driver, oggi ritroviamo i Maneskin in versione rock nell'anteprima del video di Off my face. Collane a catena, top di pelle e occhiali da sole a mascherina: i membri della band sono tornati a mostrare il loro animo irriverente attraverso dei look audaci e sensuali. Damiano David, in particolare, non ha esitato a rivolgere il dito medio in camera, il tutto con un completo che non può passare inosservato. Pantaloni dark, cintura con le borchie e maxi occhiali Balmain (prezzo 680 euro): a fare la differenza è stato il top effetto tattoo a girocollo e con le maniche lunghe di Angelica Montini, un modello aderente che ha lasciato l'ombelico in mostra, decorato all-over con delle scritte nere (prezzo 575 euro).

I Maneskin in Off my face

I simboli delle magie sulla maglia di Damiano

Portando la propria attenzione sulle stampe nere che decorano il top di Damiano, si scoprono una serie di simboli praticamente indecifrabili, cosa significano? Si ispirano al simbolismo di Galdrastafir, ovvero i "simboli delle magie" che compaiono nei grimori delle religioni e della cultura islandese.

Top di Angelica Montini

Tramandati di generazione in generazione, tanto da essere stati registrati anche nei libri dell'era moderna, vengono usati ancora oggi per invocare protezione, fertilità, saggezza. I polsini del top, invece, sono stati impreziositi da ciondoli a mezzaluna kuchi originali, simbolo della tribù nomade omonima che ha vissuto lungo le rotte antiche al confine con l'Afghanistan e il Pakistan. Insomma, sebbene a primo impatto sembra essere uno dei soliti capi griffati sfoggiati dal cantante, in realtà è carico di simbolismi: c'entrerà qualcosa con la storia raccontata nel video?