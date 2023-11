I Maneskin col power dress lanciano The Driver: anticipano il video in giacca e cravatta I Maneskin sono pronti per lanciare il loro nuovo singolo intitolato The Driver. Sui social hanno dato una piccola anticipazione del video con delle inedite foto in power dress.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati più di 2 anni dal trionfo dei Maneskin a Sanremo ed Eurovision 2021 ma, nonostante ciò, il loro successo sembra non subire alcuna battuta d'arresto. I quattro hanno appena portato a termine le numerose tappe sudamericane del Rush! World Tour e ora sono pronti per andare alla conquista dell'Australia. Prima di farlo, però, si sono fermati in Europa per lanciare una inedita versione dell'ultimo album, arricchita con alcuni inediti. Nelle ultime ore, inoltre, hanno annunciato l'uscita di un nuovo singolo: si chiama The Driver, arriverà in radio e sulle piattaforme digitali domani alle 19 e verrà accompagnato da un video super glamour.

I Maneskin seguono il trend del power dress

Domani sarà fuori ovunque The Driver, il nuovo singolo dei Maneskin che Damiano ha già cantato live durante i recenti concerti americani. La band ha dato l'annuncio sui social condividendo non solo delle foto esclusive (probabilmente tratte dal video) ma anche un estratto del testo che recita: "If there’s nowhere to go when you wanna go wild. I wanna be the driver".

Victoria e Damiano col power dress

Niente copricapezzoli, top trasparenti o capi di pelle dal sapore bondage: i quattro rockettari hanno detto temporaneamente addio alle provocazioni, preferendo puntare su un mix di formalità e glamour. Hanno infatti indossato il power dress, vestendosi in coordinato come veri e propri gemellini.

I Maneskin in The Driver

I completi coordinati di Damiano & Co.

Il completo classico scelto dai Maneskin non poteva che essere dark, caratterizzato da pantaloni dal taglio tradizionale ma leggermente oversize e una giacca doppiopetto portata abbottonata. Per completare il tutto i membri del gruppo hanno scelto una camicia bianca e una cravatta nera a contrasto, accessorio considerato il must di stagione sia per uomo che per donna.

Ethan e Thomas in coordinato

Damiano&Co. hanno così dimostrato che l'abito su misura con blazer e pantaloni non è riservato esclusivamente alla moda maschile, sta benissimo anche alle donne che vogliono apparire potenti e sofisticate. Make-up marcato sugli occhi, smalto nero sulle unghie e sguardo provocante: i Maneskin sono pronti per tornare a scalare le classifiche con The Driver.