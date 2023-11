I Maneskin e la nuova edizione di Rush!: in intimo e accappatoi festeggiano l’uscita dell’album I Maneskin hanno lanciato una nuova edizione dell’album Rush! (Are ‘u coming) e hanno celebrato l’evento con l’ennesima trovata provocatoria. Intimo in vista, topless e foto in accappatoio: ecco come hanno posato per l’uscita del disco.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a conquistare il mondo intero con la loro musica e, dopo aver registrato il sold-out praticamente in tutta l'America, dagli Stati Uniti alla Colombia, fino ad arrivare al Brasile, ora sono pronti per partire alla volta dell'Australia. Prima di riprendere il tour hanno però fatto tappa a Cannes, in Francia, per gli Nrj Awards: freschi di doppio premio agli EMA's, hanno lanciato una nuova edizione del loro ultimo disco uscito a gennaio, Rush! (Are ‘u coming), al quali hanno aggiunto cinque inediti in inglese. Quale migliore occasione di questa per dare per l'ennesima volta libero sfogo alla loro irriverenza? Ecco come si sono mostrati per celebrare l'uscita del disco.

L'auto-censura di Victoria De Angelis

Non è una novità che i Maneskin riescano a far parlare di loro anche quando non sono su un palcoscenico ed è proprio quanto successo di recente. Per festeggiare l'uscita della nuova edizione dell'album Rush! hanno trasformato la loro camera d'albergo a Cannes in un vero e proprio set.

Victoria ed Ethan in accappatoio

Victoria De Angelis e Damiano David hanno urlato al balcone con il vinile tra le mani, lasciando poco spazio all'immaginazione in fatto di look. Il cantante ha esultato a petto nudo con indosso solo un paio di occhiali da sole scuri e un telo bianco intorno alla vita, mentre la bassista è rimasta in tanga ma "auto-censurandosi" con una barra nera sul seno nel momento in cui è rimasta in topless.

Victoria in topless

Ethan posa nudo col disco sulle parti intime

Nelle altre foto postate sui social Victoria si è coperta con un accappatoio bianco ma rimanendo perfettamente truccata. Il più audace della band? Il batterista Ethan, che ha posato completamente nudo dopo il bagno con la nuova edizione del disco sulle parti intime.

Ethan nudo

L'unico a essersi vestito è stato il chitarrista Thomas, che ha saltato sul letto in total black con tanto di giacca di pelle e stivaletti a punta. Insomma, i Maneskin non smettono mai di sorprendere i fan con il loro animo irriverente ed è proprio per questo che hanno conquistato tutti. Quale sarà la loro prossima trovata provocatoria?