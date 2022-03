Jessica Selassié, la trasformazione al GF Vip 6: le foto che mostrano l’evoluzione della principessa Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oggi siamo abituati a vederla bella e glamour in tv ma in quanti ricordano i suoi esordi al reality? Ecco le foto che mostrano la trasformazione della princess avvenuta sotto i riflettori.

A cura di Valeria Paglionico

Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ieri ha letteralmente trionfato sul palcoscenico del reality, brillando con suo abito bianco tempestato di cristalli. Nelle ultime settimane si è parlato molto di lei e non solo per il rapporto intimo che si è venuto a creare col coinquilino Barù ma anche per la sua evoluzione emotiva ed estetica. All'interno della casa di Cinecittà è letteralmente sbocciata, diventando molto più sicura di sé e riscoprendo la sua femminilità. Non sorprende che questo cambiamento sia stato accompagnato da una rivoluzione di stile drastica ed evidente: ecco le foto che mostrano la trasformazione della princess del GF Vip.

Jessica Selassié dall'inizio del GF Vip a oggi

Jessica è l'unica delle sorelle Selassié ad aver avuto delle esperienze in tv prima del GF Vip e non sorprende che in molti abbiano confrontato le sue foto di ieri e oggi dopo l'ingresso nella casa di Cinecittà. La cosa sorprendente è che è cambiata molto anche nel corso del reality.

Jessica con le sorelle nella prima puntata del GF Vip

Complice il fatto che è leggermente dimagrita, ha letteralmente riscoperto se stessa e la sua femminilità, rivoluzionando il modo di vestire in modo drastico sotto i riflettori. Se all'inizio sfoggiava sempre abiti coordinati a quelli delle sorelle (il più delle volte con paillettes, ruches e glitter in pieno stile principessa), oggi è decisamente più glamour, rock e sensuale.

Jessica con l’abito color pesca all’inizio del GF Vip

L'evoluzione di stile di Jessica Selassiè

Tubini total black, completi dal mood mannish in rosa cipria, abiti a portafoglio rosso fuoco, minidress aderenti e scintillanti, il tutto abbinato a décolleté colorati ma anche ad audaci cuissardes: Jessica Selassié nelle ultime settimane del GF Vip ha avuto un'evoluzione glamour dal punto di vista dello stile.

La Selassié col minidress di paillettes

Niente più make-up marcati con ombretti coordinati agli abiti, lucidalabbra e lunghissime linee di eye-liner in pieno stile Cleopatra, oggi Jessica è decisamente più sofisticata, punta spesso su dei trucchi dai toni naturali e nude capaci di mettere in risalto i suoi lineamenti esotici. Cosa dire, invece, dei capelli? La princess ha detto addio ai boccolo e ai frontini dall'animo bon-ton, ora spazia tra onde definite, pieghe extra lisce e code di cavallo lunghissime e con le extension. Non sembra forse essere un'altra persona rispetto a quando ha dato il via alla sua esperienza al GF Vip?