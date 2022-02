Jessica Hailé Selassie prima e dopo: le foto del cambiamento da Riccanza al GF Vip 6 Jessica Hailé Selassie è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6, era entrata nella casa come concorrente unico insieme alle sorelle Clarissa e Lulù, poi si è “divisa” da queste ultime, diventando concorrente singolo. Nel suo passato ha già un’esperienza televisiva nel programma Riccanza ma in quanti sanno com’era prima del successo?

A cura di Valeria Paglionico

Jessica Hailé Selassie è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6, è entrata nella casa con le sorelle Clarissa e Lulù, inizialmente le tre erano un unico concorrente, poi le tre si sono "divise" e hanno partecipato al reality "singolarmente". Le principesse sono pronipoti dell'ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè (detronizzato nel 1975 quando l'Etiopia è diventata una Repubblica popolare), l'unica di loro che aveva già avuto delle esperienze televisive prima del programma è proprio Jessica: negli anni scorsi è stata tra le protagoniste di Riccanza. Ora nella casa di Cinecittà è sempre più vicina a Barù, anche se tra i due si è venuto a creare un rapporto controverso. In quanti hanno mai visto una foto della maggiore delle principesse prima del successo? Ecco com'è cambiata negli anni e all'interno della casa.

Com'era la principessa Jessica Selassiè prima del reality

Sebbene Jessica Selassie sia giovanissima, confrontando le foto di ieri e oggi sembra essere molto cambiata. I ritocchi chirurgici però non c'entrano nulla, la principessa non ha mai ammesso di aver ricorso alla chirurgia estetica, dunque la trasformazione sarebbe legata solo alla crescita.

Jessica Selassie prima del GF Vip 6

Fino a qualche anno fa puntava tutto su dei look casual e su dei make-up leggermente più marcati sugli occhi, mentre oggi è decisamente più sofisticata. Usa le ciglia finte, non può fare a meno della nail art con le unghie maxi ed esalta la bocca con dei rossetti scuri e gloss. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato nel corso del tempo? Fin da piccola ha sempre avuto la passione per lusso e griffe.

Jessica del GF Vip 6 con i capelli biondi

Jessica Selassiè, prima e dopo il dimagrimento: "Grassa per problemi di salute"

All'interno della casa del GF Vip Jessica Selassié ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita, aprendosi con alcuni dei coinquilini. Si è ritrovata alle prese con alcuni problemi di salute che l'hanno fatta ingrassare e per molto, nonostante diete e allenamenti, non è riuscita a dimagrire.

Jessica nelle prime settimane al GF Vip

Nelle ultime due estati non ha indossato il bikini perché non si piaceva e non si accettava, solo dopo aver seguito un percorso medico ha poi ritrovato se stessa. Le sue toccanti parole sono state: “Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”.

Jessica Selassié con l’abito di paillettes al Grande Fratello Vip

La trasformazione di Jessica Selassiè all'interno della casa del Grande Fratello

Jessica Selassié è cambiata molto anche all'interno della casa e non solo perché sembra essere ulteriormente dimagrita, nel corso delle settimane ha anche rivoluzionato il suo stile. Nelle prime puntate sceglieva sempre appariscenti look di paillettes, completando il tutto con dei make-up molto marcati con ombretti coordinati agli abiti, lucidalabbra e rossetti audaci.

Jessica oggi al GF Vip 6

Col passare dei mesi è apparsa più glamour, ha ridotto la presenza dei lustrini e ha optato sempre più spesso per vestiti griffati e fascianti, così da mettere in risalto la silhouette. L'unico dettaglio a cui ancora oggi non riesce a rinunciare? Gli outfit coordinati con la sorella Lulù, anche se decisamente meno sfarzosi rispetto al passato.

Jessica Hailé Selassie ha rifatto le labbra?

La cosa che in molti si chiedono dopo aver visto le vecchie foto di Jessica è: ha le labbra rifatte? Confrontando gli scatti, le labbra sembrano essere più grosse carnose rispetto al passato ma si tratterebbe solo di un caso.

Jessica Selassie oggi al GF Vip 6

Considerando il fatto che la principessa non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla questione, non si sarebbe sottoposta ad alcun ritocchino estetico. Rossetti rimpolpanti e pose con le labbra in evidenza sarebbero gli unici "trucchi" che utilizza per avere una bocca "a prova di selfie".