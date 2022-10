Jessica Gager, prima Miss Inghilterra rossa: “Mi prendevano in giro e sputavano addosso per i capelli” Jessica Ashley Gager è la prima Miss Inghilterra coi capelli rossi. Il colore naturale della chioma l’ha resa vittima di bullismo a scuola. Ha partecipato al concorso per dare fiducia a chi viene discriminato per il proprio aspetto.

A cura di Giusy Dente

Instagram @jessicaashley_

Jessica Ashley Gager è la prima ragazza coi capelli rossi a essere incoronata Miss Inghilterra. Ha partecipato alla competizione per la seconda volta e ce l'ha fatta: ha sbaragliato la concorrenza e ha avuto la meglio sulle altre reginette di bellezza. La vittoria le ha dato il pass per gareggiare a Miss Mondo. Jessica ha portato a casa una corona che per lei ha un valore particolarmente importante, perché arriva dopo anni di bullismo, che avevano minato la sicurezza in se stessa: "Mi prendevano in giro per i capelli rossi. Una volta hanno anche cercato di darmi fuoco, provocandomi un'ustione" ha raccontato.

Da vittima di bullismo a Miss Inghilterra

Jessica Ashley Gager ha 26 anni, è originaria di Skelmersdale (nel Lancashire) ed è laureata in Ingegneria aerospaziale. Parallelamente agli studi porta avanti il lavoro di modella, che è stato fondamentale per ritrovare se stessa e per fare pace con lo specchio. Da piccola è stata vittima di bullismo per il suo aspetto e questo l'aveva resa insicura, arrabbiata. Il viaggio verso l'accettazione è stato lungo e difficile, dopo i soprusi che si sono ripetuti per tutta l'infanzia e l'adolescenza, fino al liceo. A scuola i bulli le davano il tormento: parole offensive, spintoni, le scagliavano oggetti sulla testa e le sputavano addosso.

Instagram @jessicaashley_

La causa di questo odio era il colore dei suoi capelli, naturalmente rossi. Il bullismo l'ha fortemente condizionata e limitata nella quotidianità, ha messo a rischio il suo futuro, perché si è per anni privata di tante cose: si era abituata a pranzare da sola in bagno, pur di evitare certi episodi. "Quando cercavo di sedermi con alcune ragazze, loro si alzavano in piedi e mi lasciavano da sola" ha ricordato.

Leggi anche Naomi Campbell con la figlia in copertina: la prima foto da mamma è coi capelli afro

Instagram @jessicaashley_

Qualcosa però è scattato in lei e l'ha portata ad aprirsi alla vita e al mondo, allargando i suoi orizzonti e addentrandosi in un mondo nuovo: quello della moda. Gli aerei, il modellismo e la scienza sono da sempre la sua passione, ma a questa ha aggiunto le sfilate e le passerelle. Iscriversi a un'agenzia è stata la rinascita e il concorso di Miss Inghilterra le ha dato modo di mettere una volta per tutte a tacere i bulli. Ha deciso di partecipare di nuovo al concorso per tre motivi.

Instagram @missenglandofficial

Jessica innanzitutto vuole dare visibilità alle persone coi capelli rossi: "Non c'è mai stata una vincitrice coi capelli rossi e non ce ne sono molte nemmeno in TV. Anche l'anno scorso non c'era una solo rossa a Miss Mondo. Ho pensato che vincendo avrei potuto dare potere ai bambini vittimi di bullismo per il loro aspetto e per il colore dei loro capelli" ha spiegato. Ma ha in mente anche qualcosa di più grande, che ha a che fare con l'istruzione scolastica e universitaria.

Instagram @jessicaashley_

La Miss vuole portare l'attenzione sul tema della presenza femminile nelle materie STEM. Lei ha fatto studi scientifici ed è ben consapevole di quanto, in questo mondo, la strada per le donne sia ancora difficoltosa. Il suo ambizioso obiettivo è coinvolgere le ragazze e farle appassionare a un settore ancora tradizionalmente considerato maschile, con una scarsa presenza di donne.

Instagram @jessicaashley_

Ma c'è dell'altro: vuole incoraggiare chi si sente discriminato ad andare avanti con forza e determinazione. "Sento che è importante educare le persone su ciò che devono affrontare le rosse a scuola e responsabilizzare i bambini che stanno affrontando le stesse cose che ho affrontato io. Voglio mostrare loro che non sarà così per sempre. È bello poter rappresentare i più piccoli e dirgli: ci sono passato, puoi usare questo dolore per migliorare, rendilo il tuo superpotere" ha spiegato Miss England.

In un post su Instagram si è rivolta alle persone coi capelli rossi esortandole a non farsi scoraggiare dai canoni imposti dalla moda, a volte poco inclusivi e poco rappresentativi: "Ho i tratti tipici di una rossa che l'industria della bellezza tende a mascherare. Sebbene rari e non comuni alla maggior parte delle persone, sono del tutto normali. Festeggia le tue imperfezioni, sono ciò che fanno di te l'anima perfetta che la natura ha voluto che tu fossi" ha scritto.