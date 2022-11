Jennifer Lopez in lingerie bianca: la collana è una dedica d’amore a Ben Affleck Mentre tutti condividono spaventosi travestimenti di Halloween J-Lo si mostra con body di pizzo e vestaglia di seta bianchi. Al dito ha la fede nuziale e al collo una collana con dedica.

A cura di Giusy Dente

Mentre le celebrities fanno a gara per essere originali coi loro travestimenti di Halloween, c'è anche chi decide di distinguersi dalla massa. Sui social, in questi giorni, stanno tutti dando il meglio in quanto a look spaventosi: si va dai classici costumi da strega e fantasma fino ai travestimenti a tema popstar e supereroi. Jennifer Lopez, invece, si è mostrata con addosso solo della candida lingerie.

J-Lo festeggia Halloween in lingerie

Per J-Lo questo è il primo Halloween in qualità di moglie di Ben Affleck. La popstar e l'attore sono convolati a nozze questa estate con "appena" 20 anni di ritardo: nel 2004 erano stati insieme ed erano arrivati a un passo dal matrimonio, poi annullato per proseguire ciascuno la propria vita senza l'altro. A distanza di tempo si sono ritrovati e hanno scoperto di essere ancora innamorati come il primo giorno. I loro fan non hanno mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma: vederli sposati è una grande gioia per chi ha sempre fatto il tifo per loro, sognando di rivederli prima o poi di nuovo insieme.

Jennifer Lopez vestita di pizzo e seta

Il look di Halloween di J-Lo è tutt'altro che horror e dark. La popstar si è mostrata sui social indossando della lingerie bianca, body di pizzo e vestaglia di seta. Lo scatto è un inno al prendersi cura di sé, al ritagliarsi momenti da trascorrere senza intromissioni altrui, in totale relax e serenità. Nel look della 53enne c'è anche un dettaglio che rimanda proprio al marito Ben Affleck. Gli unici accessori sfoggiati dalla popstar sono due gioielli importanti: ha la fede nuziale al dito e una collana con la scritta "Mrs". Jennifer Lopez dopo il matrimonio ha cambiato legalmente il suo nome da Jennifer Lynn Lopez a Jennifer Lynn Affleck. La collana è un omaggio al suo nuovo status di moglie: è la signora Affleck finalmente.