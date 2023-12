Jennifer Lopez avvolta nell’oro e sotto un velo rosso: posa con body in vinile e abito metallic Jennifer Lopez si racconta alla vigilia del debutto del nuovo album “This is me…Now”. Ecco gli outfit glamour indossati da JLo.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez | Foto SØLVE SUNDSBØ

Jennifer Lopez sta tornando con un nuovo album, This is me…now, e un nuovo film. La cantante celebra questo periodo molto positivo della sua vita, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, raccontandosi in una lunga intervista al settimanale americano Elle. Nel numero di dicembre, JLo splende tra abiti oro e look che riprendono i colori più eleganti delle festività in arrivo.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren | Foto SØLVE SUNDSBØ

JLo gioca con i colori nello shooting

Con un abito oro monospalla e super fasciante, Jennifer Lopez sembra una dea dell'Antica Roma. L'abito a sirena firmato Ralph Lauren e si abbina a dei maxi orecchini scultura a cerchio targati Schiaparelli: l'intero look gold è completato anche da una manicure dello stesso colore. Mentre si prepara alla promozione del nuovo album, che debutterà insieme a un documentario dallo stesso titolo su Prime Video, JLo sfoggia anche un look total black. L'abito di Mugler crea un'illusione ottica particolare sul petto per poi dividersi in lunghe frange fino alla caviglia: l'outfit è ultimato da un paio di pumps a rete di Piferi.

Jennifer Lopez in Mugler | Foto SØLVE SUNDSBØ

Ma gli outfit total black non sono finiti perché Jennifer Lopez posa come una vera diva senza tempo indossando un abito hooded con cappuccio monospalla firmato Alaïa. Un vestito da sirena reso più aggressivo dai guanti neri in lattice Vex Latex.

Jennifer Lopez in Alaïa | Foto SØLVE SUNDSBØ

Jennifer Lopez è una dea in rosso

Il lattice domina un altro degli scatti del servizio fotografico di Elle. Jennifer Lopez sceglie un body in lattex di Alexander Vauthier coperto da un lungo velo rosso che copre il suo corpo più tonico che mai. In questo outfit risaltano le mules oro di Schiaparelli che riprendono il colore dominante dello shooting.

Jennifer Lopez in Alexander Vauthier | Foto SØLVE SUNDSBØ

Ma senza alcun dubbio l'abito più iconico di questa intervista è il vestito con ampio scollo a U interamente fatto di fiori rossi, cuciti insieme a formare un manto avvolgente. Il nude look è targato Valentino e questa creazione viene direttamente dalle passerelle di Parigi dello scorso settembre dove Pierpaolo Piccioli ha presentato L'Ècole, la collezione Primavera/Estate 2024. Un'ode al corpo femminile che dalla sfilata arriva a Jennifer Lopez, vero emblema di un corpo libero e consapevole.

Jennifer Lopez in Valentino | Foto SØLVE SUNDSBØ