Jennifer Lopez infiamma il red carpet con l’abito tagliato e il maxi spacco Jennifer Lopez ha illuminato l’evento della fondazione del marito Ben Affleck indossando un abito cut out.

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lopez splende sul red carpet dell'evento dell'Eastern Congo Iniziative a Las Vegas. La cantante era accompagnata dal marito Ben Affleck con cui ha partecipato all'iniziativa che si è tenuta al LAVO, ristorante extra lusso del The Venetian, il celebre resort che si trova all'interno del The Palazzo. Per l'occasione, Lopez ha indossato un vestito cut-out con uno spacco che mostrava le gambe super toniche.

Il vestito tagliato di Jennifer Lopez: quanto costa

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno partecipato al torneo di beneficenza di blackjack a Las Vegas promosso dall'organizzazione senza scopo di lucro Eastern Congo Initiative, fondata proprio dall'attore. Da sempre impegnati nel sociale, Affleck da anni porta avanti raccolte fondi per supportare il progresso della popolazione congolese.

Jennifer Lopez ha onorato l'evento indossando un abito da favola firmato David Koma. Il vestito blu asimmetrico in cady è impreziosito da cristalli che coprono la parte del décolleté fino al collo. L'effetto cot-out è solo illusorio visto che la parte centrale è coperta da un tessuto color nude. Il capo fa parte della collezione Autunno 2023 creata del designer britannico e viene venduto a 3mila euro sul suo sito.

Lo spacco vertiginoso lascia scoperte le gambe mettendo in evidenza anche le décolleté total black dal plateau altissimo. Tutto l'outfit era illuminato dagli orecchini a spirale in argento che si abbinavano agli anelli e alla clutch decorata con strass. I gioielli erano firmati da Reza, il brand di alta gioielleria nato a Parigi negli anni Cinquanta.