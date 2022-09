Jennifer Lawrence torna sul red carpet dopo il parto: mostra le gambe con l’abito trasparente Jennifer Lawrence è tornata sul red carpet a pochi mesi dal parto, lo ha fatto per presentare il suo nuovo film Causeway al Toronto Film Festival. Ecco chi ha firmato il look total black dalle trasparenze audaci dell’attrice.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo del cinema continua a essere più attivo che mai e, a pochi giorni dal Festival di Venezia, ha dato il via al Toronto International Film Festival. Le star che stanno calcando il red carpet giorno dopo giorno sono moltissime, primo tra tutti Harry Styles con la sua borsetta verde, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé nelle ultime ore è stata Jennifer Lawrence. L'attrice è tornata sul red carpet dopo il parto del suo primo figlio Cy, lo ha fatto per presentare il nuovo film intitolato Causeway e ha colto l'occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il look dalle trasparenze audaci.

Jennifer Lawrence, il primo red carpet da mamma

Lo scorso weekend si è tenuta la prima del film Causeway e la protagonista Jennifer Lawrence non ha potuto fare a meno di tornare sul red carpet per l'occasione. Erano mesi che non appariva ufficialmente di fronte ai riflettori, per la precisione da quando aveva partecipato a una première con lo splendido pancione in vista, ma ora ha fatto uno strappo alla regola. Sebbene abbia preferito vivere sia la gravidanza che i primi mesi da mamma in forma privata, adesso le cose sono cambiate: a pochi giorni dalla prima intervista in cui ha parlato del figlio Cy, l'attrice è tornata alla vita mondana e lo ha fatto in total black con un look sensuale ed etereo che ha messo in risalto le gambe.

Jennifer Lawrence in Dior Couture

Il look nero di Jennifer Lawrence

Per un evento importante come il primo red carpet post-parto Jennifer Lawrence si è affidata a Dior, Maison di cui è stata spesso testimonial. La stilista Maria Grazia Chiuri le ha permesso di indossare uno dei look Couture Autunno/Inverno 2022, ovvero un lungo abito in chiffon completamente trasparente, un modello con lo scollo a barca, le maniche lunghe, dei drappeggi sul bustier e una gonna morbida che ha lasciato le gambe e l'intimo in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali in tinta di Gianvito Rossi e degli orecchini scintillanti di Kwiat Diamonds. Capelli sciolti e ondulati e trucco appena accennato: la prima apparizione pubblica di Jennifer in versione mamma è letteralmente raggiante.