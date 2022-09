Jennifer Lawrence, cosa significa il nome scelto per il suo primo figlio Jennifer Lawrence è diventata mamma a febbraio ma ha sempre vissuto la maternità in forma privata. Solo da qualche giorno ha rivelato qualche dettaglio in più sul figlio: ecco come si chiama e il significato del nome.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence è diventata mamma a fine febbraio 2022, ha messo al mondo il suo primo figlio nato dal matrimonio con Cooke Maroney, coronando così il sogno di mettere su famiglia. Nonostante la gioia legata all'evento, ha preferito vivere tutto in forma privata, tanto da essere apparsa solo una volta in pubblico col pancione e da non aver annunciato nessun dettaglio sulla successiva nascita. Oggi, però, le cose sono cambiate: intervistata da Vogue Us, l'attrice ha lasciato trapelare qualche notizia inedita sul bebè. Il piccolo è un maschietto e si chiama Cy: ecco per quale motivo la coppia ha scelto proprio questo nome per il primogenito.

Perché Jennifer Lawrence ha chiamato il figlio Cy

Jennifer Lawrence ha dimostrato di essere una star rivoluzionaria: fin da quando ha scoperto di essere incinta, ha deciso di vivere questo momento magico ed emozionante della sua vita lontana dai riflettori, andando in controtendenza con tutte le star che condividono sui social ogni momento della dolce attesa. Non sorprende, dunque, che abbia rivelato il nome del figlio 6 mesi dopo la nascita. Lo ha chiamato Cy, mettendo in atto questa scelta per un motivo ben preciso: ha voluto rendere omaggio al pittore americano Cy Twombly, uno degli artisti preferiti del marito, che nella vita è gallerista.

Il significato del nome Cy

Cosa significa il nome Cy? Deriva dal greco, è il diminutivo di Cyrus e letteralmente significa "eroe", "padrone". Attualmente è molto diffuso negli Stati Uniti ma circola fin dai tempi antichi, basti pensare che viene citato nell'Antico Testamento e che molti sovrani della Persia lo hanno portato. Fa riferimento a un uomo orgoglioso, egocentrico e con forti doti di governante, sottintendendo una personalità allegra, amichevole, attiva e creativa. Insomma, la Lawrence non ha lasciato nulla al caso, anche se il suo unico obiettivo era omaggiare la carriera professionale di suo marito.