Jennifer Aniston, perché dopo Friends non vuole più tagliare i capelli per un ruolo Jennifer Aniston è tornata a ricordare il successo di Friends e lo ha fatto partendo dal suo look iconico. In quante sono impazzite per il suo taglio di capelli negli anni ’90? La cosa che forse non sanno è che l’attrice non lo ha mai apprezzato particolarmente.

A cura di Valeria Paglionico

Potranno pure essere passati decenni da quando la serie tv americana Friends ha raggiunto il successo internazionale ma Jennifer Aniston, una delle sue protagoniste più amate, continua a essere una vera e propria icona. Sarà perché a 54 anni sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza o perché semplicemente è rimasta nel cuore di tutti gli amanti del telefilm, ma la cosa certa è che ogni volta che la si ammira su un red carpet o in tv non si può fare a meno di pensare alla sua Rachel Green. Di recente è tornata a ricordare l'incredibile esperienza che l'ha portata al successo, soffermandosi soprattutto sul taglio di capelli che sfoggiava all'epoca, diventato così iconico da essere definito "The Rachel".

Il look iconico di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston e Adam Sandler di recente hanno partecipato al talk show di Drew Barrymore per presentare il loro nuovo film Murder Mystery 2 ma è stata soprattutto l'attrice ad aver attirato tutte le attenzioni su di sé. Il motivo? Ha rivelato alcuni retroscena del suo iconico look in Friends. Oggi siamo abituati a vederla con dei meravigliosi capelli lunghi e biondi ma all'epoca ci diede un taglio netto, rendendo popolare e leggendario il bob asimmetrico che da quel momento in poi venne definito The Rachel. L'acconciatura venne realizzata dal parrucchiere Chris McMillan ma la cosa che in pochi sanno è che l'attrice non la apprezzava particolarmente, anzi ad oggi ha detto di odiarla perché è stato "il look peggiore della sua vita".

Jennifer Aniston con il taglio The Rachel

"Il taglio di capelli più brutto mai visto"

A proposito del caschetto asimmetrico in pieno stile anni '90 Jennifer Aniston ha spiegato: "Penso che sia stato il taglio di capelli più brutto che abbia mai visto". Alla luce di ciò non sorprende che ancora oggi ne sia "traumatizzata", tanto da escludere la possibilità di cambiare ancora una volta look in modo tanto drastico. Di fronte i riflettori, infatti, ha dichiarato di non essere più disposta a rivoluzionare acconciatura per un ruolo, addirittura negli ultimi anni ha rifiutato alcuni copioni solo perché i personaggi che avrebbe dovuto interpretare dovevano avere i capelli corti. Insomma, sebbene il The Rachel sia ancora oggi super richiesto, la protagonista di Friends dichiara senza mezzi termini di non apprezzarlo. Del resto, in versione blonde non è forse meravigliosa?

Leggi anche Jennifer Aniston con le onde: a 25 anni da Friends è ancora suo il taglio di capelli da imitare