L’allenamento di Jennifer Aniston: qual è il segreto dei suoi addominali scolpiti Come fa a tenersi in forma Jennifer Aniston? Lo ha rivelato lei stessa sui social mostrandosi alle prese con un suo allenamento tipo: ecco il segreto dei suoi addominali scolpiti.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Aniston è un'icona di bellezza e di stile a livello internazionale, è da quando ha raggiunto il successo con Friends che è sempre rimasta sulla cresta dell'onda e, nonostante il tempo che passa, continua a vantare un certo sex appeal. Oggi ha 54 anni ma riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani di lei, tanto che in molti credono seriamente che abbia scoperto l'ingrediente segreto dell'elisir di "eterna giovinezza". Come fa a tenersi così in forma? Lo ha rivelato lei stessa sui social, mostrando tutti gli step di un suo allenamento tipo: ecco cosa fa per vantare addominali scolpiti e silhouette tonica.

Come si allena Jennifer Aniston

Leggings neri, crop top sportivo grigio, sneakers e mezzo raccolto: Jennifer Aniston è meravigliosa e trendy anche mentre si allena. Nelle ultime ore ha condiviso sui social un breve video di uno dei suoi workout preferiti, rivelando ai followers quali sono i segreti di cui si serve regolarmente per tenersi in forma. Comincia con la ginnastica dolce, continua con gli esercizi per i glutei e con dei saltelli cardio, fino ad arrivare ai classici (e faticosi) squat, meglio se fatti con un peso tenuto tra le mani mentre ci si piega sulle cosce. A pochi minuti dalla fine dell'allenamento si dedica poi allo stretching e al defaticamento all'insegna del relax.

Jennifer Aniston alle prese con l’allenamento

"Dobbiamo essere gentili con i nostri corpi"

A giudicare dalla silhouette impeccabile che Jennifer Aniston vanta a 54 anni, il workout basato sulla resistenza mostrato sui social sembra ottimo per avere un corpo tonico e scolpito. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, l'attrice non ha raggiunto dei simili risultati fin da subito, ha aumentato gradualmente l'intensità degli allenamenti, soprattutto perché reduce da un infortunio alla schiena risalente a due anni fa. "Dobbiamo mantenere eccitante l'avanzare dell'età e dobbiamo essere più gentili con i nostri corpi": sono state queste le parole con cui la diva ha commentato la sua passione per l'attività fisica ora che ha superato i 50 anni.