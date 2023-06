Come avere addominali scolpiti con l’autoabbronzante: il tutorial virale su TikTok Gli esercizi in palestra non sono bastati per avere gli addominali scolpiti? Su TikTok è arrivata la soluzione ideale: ecco il tutorial da seguire per avere una pancia tonica in pochi minuti.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 si avvicina ma non credete di essere pronti per indossare il costume? Niente paura, su TikTok è arrivata la soluzione d'emergenza che sicuramente in molti adotteranno, visto che è l'ideale per sfoggiare degli incredibili addominali scolpiti "all'ultimo minuto". Da giorni girano alcuni video (ormai diventati virali), all'interno dei quali viene spiegato passo dopo passo cosa bisogna fare per vantare un corpo tonico e muscoloso, il tutto senza passare neppure un minuto in palestra tra pesi, esercizi tonificanti e allenamenti intensi. Ecco tutti gli step da seguire per avere degli addominali fake.

Su TikTok spopola il body contouring

Conoscete il contouring, la tecnica di make-up che ha avuto particolarmente successo negli ultimi anni? Riesce a rimodellare il corpo grazie a un gioco di luci e ombre: basta infatti qualche tocco di fondotinta e di correttore per nascondere i difetti e per mettere in risalto i propri punti forti. Sarà perché si avvicina l'estate o perché un piccolo "aiutino fake" è sempre gradito, ma la cosa certa è che negli ultimi tempi su TikTok sta spopolando anche il body contouring. Basta cercare gli hashtag ad hoc per capire che esiste una precisa tattica per vantare degli addominali scolpiti servendosi solo di una crema autoabbronzante.

Il body contouring su TikTok

Come avere addominali scolpiti col make-up

Se gli esercizi in palestra non sono serviti per vantare degli addominali scolpiti, è arrivato il momento di seguire i tutorial di TikTok a tema body contouring. Tutto quello che serve è uno spray autoabbronzante, da usare per creare un effetto chiaro-scuro sul ventre. Tra le influencer che hanno spiegato come fare c'è Lizzie Dufault: traccia prima una linea sull'asse verticale dell'ombelico, poi crea il contorno facendo dei movimenti a forma di U orizzontali e infine disegna una V sul basso ventre. Il risultato è davvero incredibile ma c'è un piccolo "inconveniente": il prodotto va lasciato agire per 7 ore prima di lavarsi, solo a quel punto si otterrà un effetto naturale. In quanti proveranno a replicare il tutorial, facendo bene attenzione a non esagerare con il prodotto?

