Capelli: i tagli e i colori più famosi delle serie tv, da Tokyo a Daenerys Targaryen Alcuni hair look delle protagoniste delle serie tv sono diventati iconici, dal taglio scalato di Jennifer Aniston al bob rosso di Anya Taylor-Joy: ecco i capelli più copiati di sempre dalle celebrities.

A cura di Federica Ambrogio

Tra i look capelli più copiati di sempre ci sono senza dubbio i tagli e colori delle protagoniste delle serie tv: alcuni hair styling sono diventati iconici negli anni, dal taglio scalato di Rachel in Friends al biondo miele di Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl tanto da diventare i più richiesti nei saloni di parrucchieri. Scopri nella gallery alcuni dei look più copiati di sempre!

I capelli ricci di Carrie Bradshaw in Sex and the City

Lunghi, fluenti e ricci: i capelli biondi indossato da Sarah Jessica Parker in Sex and the City sono senza dubbio uno dei tratti distintivi del personaggio di Carrie Bradshaw. Morbidi e sinuosi, l'attrice li porta spesso sciolti o raccolti in chignon spettinati e sbarazzini. Iconico anche il biondo indossato dalla Parker, che ha cambiato solo per un breve periodo.

Sarah Jessica Parker nel ruolo di Carrie Bradshaw in Sex and the City

Voluminoso e scalato come Rachel in Friends

Tra i tagli più copiati di sempre c'è senza dubbio quello scalato e voluminoso di Rachel in Friends, interpretata da Jennifer Aniston. Un taglio diventato iconico negli anni '90, dove tantissime donne hanno copiato non solo la scalatura ma anche il colore, riprendendo le ciocche bionde che incorniciano il viso dell'attrice.

Jennifer Aniston, Rachel in Friends

Il mullet di Tokyo in La Casa di Carta

Negli ultimi anni tra i tagli più copiati c'è sicuramente il mullet sbarazzino di Úrsula Corberó che interpreta Tokyo in La Casa di Carta. Un taglio cortissimo, con lunghezze maxi dietro la nuca e frangetta: perfetto per chi ama i look spettinati e ribelli.

Úrsula Corberó in La Casa di Carta

Il caschetto rosso de La Regina di Scacchi

Il bob rosso intenso scelto per il personaggio di Beth Harmon è diventato iconico in pochissimo tempo. Prima geometrico e preciso poi più sinuoso e morbido, il bob rosso fuoco indossato da Anya Taylor-Joy è diventato celebre tanto da essere copiato sia dalle giovanissime che da donne adulte, elegante e sofisticato ma allo stesso tempo sbarazzino.

Il caschetto di Beth Harmon, interpretata da Anya Taylor-Joy

Lunghi e morbidi come Serena Van Der Woodsen

Non possono mancare nella lista dei look iconici i capelli lunghi e fluenti di Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl: onde naturali e ampie, talvolta piatte e spettinate per accompagnare look più easy. Blake Lively nella serie tv indossa spesso una riga laterale che crea un ciuffo morbido che incornicia il viso con i suoi capelli biondi e luminosi.

Blake Lively in Gossip Girl

Il biondo ghiaccio di Daenerys Targaryen

Non si può non citare il biondo ghiaccio indossato da Emilia Clarke in Il Trono di Spade: il personaggio diDaenerys Targaryen sfoggia nella serie tv lunghi capelli biondissimi caratterizzati da un biondo scandinavo diventato poi iconico, raccolti nelle intramontabili trecce.