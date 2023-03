Il nude look di Jennifer Aniston: alla premiere del nuovo film indossa l’abitino a rete trasparente Jennifer Aniston ha partecipato alla prima del suo nuovo film con un look da vera diva. Si è confermata un’icona di stile trendy.

Jennifer Aniston in Atelier Versace

Jennifer Aniston è alle prese con la promozione del suo nuovo film, che sbarcherà su Netflix il 31 marzo. La 54enne ha partecipato alla prima di Murder Mystery 2 che si è tenuta al Regency Village Theatre di Los Angeles il 28 marzo. C'era tutto il cast: il regista Jeremy Garelick e gli attori Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Annie Mumolo. Tony Goldwyn. C'era anche Adam Sandler, che nella produzione Netflix veste i pani del marito della protagonista. Mentre lui ha scelto un look totalmente casual, con felpa dei Knicks, la 54enne non si è smentita e si è confermata un'icona di stile anche stavolta, lasciando a bocca aperta i presenti col suo outfit giovanile e alla moda da vera diva glamour.

Jennifer Aniston brilla vestita d'argento

Non c'è dubbio: l'attrice di Friends negli anni si è imposta come diva glamour del red carpet, capace di fare tendenza con ogni look senza mai sbagliare un colpo. Che si tratti di abiti da sera o mini dress, riesce sempre a catalizzare l'attenzione, scegliendo capi capaci di valorizzarla e mettere in risalto la sua fisicità. Il tempo sembra essersi fermato per lei, che sfoggia con disinvoltura ogni tipo di outfit: anche quello più audace viene indossato con eleganza.

Jennifer Aniston in Atelier Versace

Pochi giorni fa si è svolta la prima parigina del sequel di Murder Mystery del 2019, in cui Jennifer Aniston e Adam Sandler interpretano i coniugi detective Nick e Audrey Spitz. In quell'occasione l'attrice ha puntato su un modello intramontabile, che arriva dritto dagli anni Novanta. L'abito sottoveste è un must del suo guardaroba delle grandi occasioni: lo slip dress è diventato la sua firma stilistica insomma. Ma ama anche scoprire le gambe e metterle in mostra con abitini originali e preziosi, come ha fatto alla premiere di Los Angeles.

Jennifer Aniston in Atelier Versace

All'evento del 28 marzo, infatti, ha sfoggiato una creazione scintillante: un abito corto leggermente trasparente color argento, decorato con perline e pannelli a rete, che termina sul fondo con una finitura a effetto sfilacciato. Dall'intricato ricamo si intravede la lingerie nude. Il capo è firmato Versace ed è un pezzo disegnato su misura dal marchio, appositamente per lei. È una versione leggermente modificata di un mini abito in maglia della collezione Atelier Versace Primavera-Estate 2023.

Adam Sandler e Jennifer Aniston

L'attrice è molto legata a questa Maison, la stessa che ha curato anche il suo famoso nude look agli Oscar 2015. Stavolta ha abbinato l'abitino a un paio di sandali con tacco a stiletto e cinturini sottilissimi. Gli occhi alla premiere del film erano tutti per lei!