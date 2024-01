Isabella e Josephine di Danimarca: colori pastello e borse coordinate per le sorelle principesse La famiglia reale di Danimarca ha partecipato alla funzione religiosa per commemorare il cambio di regno presso la cattedrale di Aarhus: ecco chi ha firmato i look pastello delle principesse Isabella e Josephine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Danimarca sta vivendo un momento di grandi novità: la regina Margherita II ha approfittato del discorso di fine anno per annunciare a sorpresa l'abdicazione, lasciando così il suo posto a Frederik X, diventato proprio di recente il nuovo re del regno. La moglie Mary Donaldson è diventata regina, apparendo per la prima volta in pubblico in questa nuova versione in uno splendido abito total white dal significato simbolico. Ora la neo Royal Family ha debuttato di fronte i riflettori a un evento istituzionale e ad attirare le attenzioni dei media sono state le principesse Isabella e Josephine: ecco chi ha firmato i loro adorabili look pastello.

Il cappotto azzurro di Isabella di Danimarca

A una settimana dalla proclamazione ufficiale la famiglia reale di Danimarca è tornata ad apparire in pubblico: ha partecipato alla funzione religiosa per commemorare il cambio di regno che si è svolta presso la cattedrale di Aarhus. La regina Mary ha incantato tutti in viola ma sono state le figlie e distinguersi per eleganza con degli adorabili look pastello. La più grande, la principessa Isabella, ha sfoggiato un cappotto azzurro di Prada, un modello monopetto in lana e con i bottoni a contrasto. Per completare il tutto ha scelto un paio di guanti di pelle, degli orecchini pendenti con le perle e una mini clutch bag all'uncinetto firmata Aiayu.

La famiglia reale di Danimarca

Josephine, principessa in rosa

La più piccola delle due sorelle, la principessa Josephine di Danimarca, ha invece optato per il rosa, per la precisione per un cappottino doppiopetto di Andiata che ha arricchito con una spilla a forma di fiore in tinta agganciata sul colletto. Il dettaglio che non è passato inosservato? Anche lei come Isabella ha sfoggiato la clutch di filo firmata Aiayu. Scommettiamo che la borsetta all'uncinetto diventerà presto l'oggetto del desiderio delle fashion addicted? Isabella e Josephine potranno pure essere solo delle adolescenti ma già sembrano essere destinate a dettare legge in fatto di stile a livello internazionale.

Josephine di Danimarca in Andiata