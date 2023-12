Isabel Totti, per la recita di Natale indossa felpa teddy e orecchie da cagnolino È tempo di recite di Natale nelle scuole italiane, questa mattina è stato il turno di Isabel Totti, immortalata da mamma Ilary Blasi in alcune Stories: ecco la trasformazione della terza figlia della conduttrice.

Le settimane che precedono il Natale sono tra le più "amate e odiate" dell'anno dai genitori italiani, il motivo? Si ritrovano a dover partecipare alle recite scolastiche dei loro figli. Se ieri era stata Vittoria Ferragni a incantare tutti in versione natalizia, oggi è stato il turno di Isabel Totti. A immortalarla in alcune Stories social non poteva che essere la mamma Ilary Blasi, che non ci ha pensato su due volte a mostrare con orgoglio la sua incredibile trasformazione per salire sul palcoscenico insieme ai compagni di classe: ecco le foto della terzogenita della conduttrice.

Questa mattina Isabel Totti è diventata protagonista della tradizionale recita di Natale organizzata dalla sua scuola romana e tra gli spettatori non potevano mancare i membri della sua famiglia, dalla mamma Ilary Blasi al fratello Cristian Totti, che non hanno esitato a immortalarla fin dall'ingresso nella sala adibita a teatro. Per lei niente travestimenti in stile natalizio, probabilmente il tema dello spettacolo non era "classico", visto che tutti i bambini si sono trasformati in dei dolci cuccioli. Isabel è diventata un cagnolino color biscotto, mentre l'amichetta che teneva per mano ha ricoperto i panni del dalmata.

Per trasformarsi in un tenero cagnolino Isabel ha abbinato dei leggings di lana a una felpa teddy, un modello oversize col cappuccio che ricorda le varianti indossate di recente sia da mamma Ilary che dalla sorella Chanel. A completare il tutto non poteva mancare il cerchietto con le orecchie, con il quale ha tenuto i capelli biondi tirati all'indietro. Isabel ha salutato e sorriso in camera, mostrandosi evidentemente emozionata per quell'esperienza sul palco. Insomma, la figlia della conduttrice sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile.

