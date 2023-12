Vittoria Ferragni in versione natalizia: orecchie da renna e maglione rosso per la recita scolastica Il Natale si avvicina e Vittoria Lucia Ferragni sembra già essere prontissima per festeggiarlo. Questa mattina nella sua scuola è stata organizzata la tradizionale recita pre-festività e lei è apparsa adorabile con un look a tema: ecco i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono la famiglia italiana più seguita dei social e ogni giorno documentano la loro normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e dolce serate casalinghe. Da qualche settimana si sono trasferiti nella nuova casa a City Life e ora si preparano al primo Natale in questa splendida location. L'albero è stato addobbato ormai da oltre un mese ma solo da qualche giorno i piccoli Leone e Vittoria stanno entrando davvero nel mood natalizio. La più "scatenata" sembra essere la secondogenita che, tra travestimenti e accessori a tema, è prontissima per godersi al massimo le feste in famiglia. Complice il fatto che è ormai cresciuta, oggi a scuola è diventata protagonista della tradizionale recita.

Il look a tema natalizio di Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. L'avevamo lasciata in versione Olaf, il pupazzo di neve di Frozen, oggi la ritroviamo adorabile con un inedito look che si rivelerà perfetto per le cene in famiglia. Come documentato dai genitori Chiara Ferragni e Fedez, questa mattina a scuola la bimba ha festeggiato il Natale con i compagni di classe, diventando protagonista di un laboratorio e di una breve recita (alla quale hanno assistito anche i genitori, che non hanno potuto fare a meno di fotografarsi non appena usciti di casa). Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un outfit total red a tema?

Il look natalizio di Vittoria

Vittoria col maglione di Natale

Per il giorno della recita Vittoria ha rispettato la tradizione dei maglioni in pieno stile natalizio firmato Mc2 Saint Barth, ne ha indossato un modello rosso decorato all-over con delle decorazioni a tema a rilievo, dal viso di Babbo Natale all'albero addobbato.

Maglione Mc2 Saint Barth

Pantaloni neri, ballerine rosa con il musetto di un gatto disegnato e il colletto della polo che usciva dal pullover: a fare la differenza nel look di baby V. sono state le orecchie da rena coperte di paillettes total red, un vero e proprio must have delle feste. La bimba è apparsa sorridente e a perfetto agio in questa adorabile versione natalizia, a prova del fatto che non vede l'ora di trascorrere le giornate in famiglia tra magiche lucine e regali da spacchettare.

Chiara Ferragni e baby Vittoria