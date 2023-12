Vittoria Ferragni si trasforma in un adorabile elfo di Babbo Natale È Natale in casa Ferragni: la piccola Vittoria è diventata un elfo, col tradizionale costumino bianco-rosso-verde a righe.

A cura di Giusy Dente

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittoria Lucia Ferragni

In casa Ferragni si respira in pieno l'aria del Natale che quest'anno sarà più speciale del solito. La famiglia, infatti, si è trasferita in una nuova casa. Dopo mesi e mesi di attesa, in cui sono andati avanti i lavori di ristrutturazione prontamente testimoniati sui social dall'influencer, la nuova abitazione del Ferragnez è pronta. I quattro si sono ufficialmente trasferiti. È stato difficile salutare l'attico dove hanno vissuto negli ultimi cinque anni, un luogo a cui sono legati tanti bei ricordi. Ma ora per Chiara, Fedez e i due figli, Leone e Vittoria, si apre un capitolo nuovo.

Il Natale entra in casa Ferragnez

Per godere pienamente della nuova casa e respirare subito anche la calda atmosfera natalizia, i Ferragnez hanno addobbato in anticipo l'albero. A metà novembre aveva già fatto la sua comparsa nell'enorme salotto della nuova abitazione un albero decorato in rosso e oro, con centinaia di luci. L'imprenditrice, evidentemente, è tra i sostenitori della teoria che fare l'albero in anticipo renda più felici! Non a caso, anche nel suo ufficio il Natale è entrato presto. Qui ha optato per un albero tradizionale, ma con un tocco originale: un trenino elettrico tra i rami!

Vittoria col tradizionale costumino da elfo

La piccola Vittoria come tutti i bambini ama il Natale. Ma la bimba ha anche una certa passione per i travestimenti, che in questo periodo dell'anno diventa l'ideale per delle adorabili trasformazioni ! Forse è una passione ereditata dal papà, che si è sempre divertito a pensare per lei a dei costumi divertentissimi, in occasione di Halloween e Carnevale. Come dimenticare quando l'ha trasformata in un un polpo gigante! Oppure quando il rapper ha ideato per lei un costume tutto rosa da Majin Bu. Il costume preferito di Baby V, che ama indossare in casa come fosse una tutina qualunque, è quello di Elsa.

Leggi anche Chiara Ferragni, per la finale di XFactor sceglie un abito nero con maxi spacco laterale

La principessa è il suo personaggio preferito, dunque ama indossarne l'iconico abitino celeste (come quello del film), con tanto di corona e scettro. In vista del Natale, però, il costumino di Elsa ha lasciato il posto a qualcosa di maggiormente "a tema" col periodo di festa. Ecco quindi che la piccola si è trasformata in un adorabile elfo di Babbo Natale, col tradizionale costumino composto da felpa verde, pantaloni a righe bianche e rosse, cappellino. Queste creature secondo la leggenda sono i fedeli aiutanti di Santa Claus, lo aiutano a impacchettare i regali da distribuire ai bambini di tutto il mondo.